Ab dem Achtelfinale der Fußball-WM in Russland dreht sich in der Bezirkshauptstadt auch heuer wieder alles um das runde Leder beim großen Public Viewing. Zusätzlich findet das erste große FIFA Playstation Fußball Turnier mit einem Profi des SK Rapid Wien statt.

Von 30. Juni bis 15. Juli wird vor dem Mistelbacher Rathaus die Großbildleinwand aufgestellt und lockt mit hoffentlich packenden Kämpfen ums runde Leder. „Wir starten mit dem Achtelfinale, um die Zeit, in der wir Parkplätze im Zentrum blockieren, möglichst kurz zu halten“, sagt Citymanager und Organisator Manuel Bures: Außerdem erhofft er sich auch spannendere Spiele nach der Gruppenphase.

Die Neuerungen gegenüber dem Public Viewing vor zwei Jahren: Das Stadtcafé Zistersdorf sorgt mit Burgern, Hot Dogs & Co für fußballtaugliches Fingerfood, Brew Age und die Weingüter Ribisch und Schubert aus Paasdorf und die Therme Laa mit einer Erfrischungsbar sorgen für die flüssige Versorgung.

Neu: Playstation FIFA Turnier

Neben einem noch schärfer aufgelösten LED-Screen sorgt ein komplett neuer Eventaufbau und ein erstmalig in Kooperation mit dem USG Paatzelsdorf organisiertes Playstation FIFA Turnier für ein neues Eventerlebnis in Mistelbach. „Zusätzlich zu den „echten“ Fußballspielen, greift damit das Stadtmarketing den Trend der boomenden E-Gaming Szene auf und bietet allen Interessierten die Möglichkeit sich in Teams von zwei Personen an über vier Playstation-Stationen in der Gaming Zone sowie am großen Screen im Playstation FIFA Fußball Turnier zu messen“, sagt Bures.

Verstärkt durch den E-Gaming-Profi und Staatsmeister des SK Rapid Wien, Mario Viska findet das große Turnier am 7. Juli von 9 – 15 Uhr am Public Viewing Gelände statt.

Anmeldung: info@usgpa.at