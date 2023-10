Asparn: 15 Marterln wurden in den letzten Jahren saniert

Nach zwei Jahren freiwilliger Arbeitseinsätze waren alle 15 Marterl und Wegkreuze renoviert. Mitglieder des Verschönerungsvereines, allen voran Eduard Göstl und Franz Richard, haben in vielen Stunden die Renovierungsarbeiten durchgeführt. Am Sonntag, dem 24. September, lud der Verein zu einer Besichtigungsfahrt ein. Pater Norbert, der 84-jährige Altpfarrer von Asparn, war mit dabei, um jeweils den Segen zu spenden.

Für die mehr als 30 Interessierten standen drei Traktorengespanne bereit, um auf Feldwegen die Strecken zwischen den 15 Stationen zurückzulegen. Damit war es nicht nur möglich, die gelungenen Werke zu bestaunen, sondern es gab für manche ein erstes Kennenlernen der Werke, die entweder entlegen in den Fluren oder im Wald in beschaulicher Ruhe an längst vergangene Zeiten erinnerten.

Mit Traktoranhängern ging es zu den Marterln. Foto: Verschönerungsverein Asparn

Bei jeder Station wurde Halt eingelegt und über mobilen Lautsprecher der Pfarre informierte Vereinsobmann Christian Stacher, soweit überliefert, an historische Beweggründe für das Entstehen der Mahnmale. Am weitesten zurückverfolgen ließ sich zum Beispiel der „Bildstock am Stiegenberg“ am Beginn der Kellergasse Asparn, der im Jahr 1625 geschaffen worden ist. Wegkreuze in den Fluren wurden auch aus Dankbarkeit errichtet nach einem heil überstandenen Gewitter, das bei der Feldarbeit überrascht hatte.

„Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten wollten wir den Vereinsmitgliedern noch vor Beginn der kalten Jahreszeit die Ergebnisse präsentieren und haben dabei auf andere Veranstaltungstermine in der Marktgemeinde Rücksicht genommen“, begründete Obmann Christian Stacher die kurzfristig ausgesprochene Einladung zur Marterl-Rundfahrt und Segnung.

Die Traktorfahrt war nicht der Schlusspunkt des Sonntagnachmittags. Vorbereitet waren in der Kellergasse Brote und Getränke, der Jahreszeit entsprechend vor allem aber auch ein Sturm-Verkosten.