Höhere Lehranstalt für Pflegeberufe: Poysdorf ist interessiert

„Es tun sich manchmal Zeitfenster auf, die neue Chancen bieten und rasch genützt werden müssen“, betonte Bürgermeister Josef Fürst. So eine Chance könnte für Poysdorf und das Gebäude der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule der neu geschaffene Schultyp der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für Pflege- und Sozialbetreuung sein.

„Poysdorf ist jedenfalls hoch interessiert“, so Fürst. Er hat dieses Interesse bei verschiedensten Stellen angemeldet. Fix ist, dass pro Region in Niederösterreich eine Schule dieser wichtigen Pflegeausbildungsrichtung vom Land NÖ geschaffen wird. Das niederösterreichische Gaming gehört mit Klagenfurt bereits zu den österreichweiten Piloten mit Versuchslehrplan. Jetzt ist der Übergang in das Regelschulwesen mit diesem neuen Schultyp beschlossen.

josef fürst

In Poysdorf plant man, schulisch eng mit der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Mistelbach und der SOB zusammen zu arbeiten. „Sie könnten als Träger fungieren und ihr kompetentes Pädagogenteam auch hier in Poysdorf einbringen“, betonte Hannes Holzinger von der HLW, der in dem neuen Schultyp eine wertvolle Ergänzung zu den bestehenden Pflegeschulangeboten in Mistelbach sieht. „Wir konkurrieren uns nicht, die neue Schule stellt eine wertvolle Ergänzung dar. In dieser Zusammenarbeit ist es möglich, viele Synergien zu nutzen“, betonte Holzinger, der sich auch bereits intensiv mit den positiven Erkenntnissen aus den Schulversuchen von Gaming und Klagenfurt beschäftigte.

Wilfing: „Schüler aus Mikulov gewinnen“

Auch NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing sieht dieses Zusammenarbeitsmodell und die Nutzung der leer stehenden Schule für die dringend notwendige Pflegeausbildung als besonders wertvoll. „In Poysdorf wären auch sehr gute Chancen, eventuell auch Schüler aus der benachbarten Region Mikulov zu gewinnen, die dann in der Pflege arbeiten könnten“, hob Wilfing hervor.

Die Schule könnte im Schuljahr 2024/2025 in Betrieb gehen, da bei der Landwirtschaftlichen Fachschule sehr gute Voraussetzungen für eine weinviertelweit tätige Internatsschule gegeben sind. Auch das Urbanusheim kann sich als wichtiger Partner in der praktischen Ausbildung einbringen. „Die Mistelbacher Pflegeschulen nutzen die gute Zusammenarbeit auch bereits sehr intensiv“, betonte Holzinger.

Die zweijährige SOB in Mistelbach, die dreijährige Pflegeassistentenausbildung in der Krankenpflegeschule und der neue fünfjährige Schultyp mit Matura ergänzen sich sehr gut. Eines ist für Wilfing klar: Pfleger sind gesuchte Fachkräfte, egal, ob in der mobilen Pflege oder der stationären Arbeit.

Josef Fürst ist überzeugt, dass viele Argumente für Poysdorf als Schul- und Internatstandort für diese Lehranstalt spricht. Die vorhandene Infrastruktur im Besitz des Landes Niederösterreich, das Urbanusheim, die Nähe zu Tschechien, die gute Kooperation mit der HLW Mistelbach und das erreichbare Einzugsgebiet bis nach Wien sind Argumente, die Poysdorfs Bürgermeister im Brief an Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zusammengefasst hat.

