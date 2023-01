Neuer Vorstand für Mistelbacher Foodcoop

Werbung

Petra Reidlinger-Kuril und Martina Umscheid, die die Foodcoop von Beginn an mitgetragen haben, verabschiedeten sich aus dem Vorstand. Ihnen wurde bei der Generalversammlung für ihren Einsatz gedankt.

Der seit März 2019 in Mistelbach beheimatete Verein ist eine Drehscheibe für nachhaltigen Lebensmittel-Einkauf. Die rund 40 Mitglieder der Foodcoop bestellen bei Produzenten aus dem Weinviertel. Die Mitglieder kümmern sich um Bestellungen, Abwicklung und alles was nötig ist, um einmal in der Woche biologische, frische und regionale Lebensmittel zentral in Mistelbach zu erhalten. Damit wird sehr viel CO2 schon im Vorfeld der Besorgung eingespart, da alle Produkte an einem Ort abgeholt werden können. Die Produktpalette reicht von Gebäck, Milchprodukten, Fleisch, Obst, Gemüse bis zu Öl, Essig, Nüssen und saisonalen Angebote wie Fisch, Lamm oder Gans.

"Zusammengefasst: Alles außer Butter. 99% sind stammen aus biologischer Landwirtschaft", lacht Obfrau Elisabeth Schiller.

Infos: www.fc-guad.at

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.