Therme Laa wird mit zehn „Silent Villas“ erweitert

Die Vamed Vitality World betreibt an acht Standorten Thermen- und Gesundheitsresorts in Österreich: Eine davon, die Therme Laa, wird jetzt im großen Stil erweitert: Zehn „Silent Villas“ werden das Premium-Angebot des „Silent Spa“ komplementieren: Geplant ist ein exklusives wie luxuriöses Rückzugsangebot - rund um einen neu angelegten, privaten Naturbadeteich. Die Gruppe will damit der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Wellness-Resorts und mehr Privatsphäre entgegenkommen. Die Öffnung ist im Sommer 2024 geplant.

Ganz im Stile des 2016 eröffneten und mehrfach prämierten „Silent Spa“ werden auch bei den „Silent Villas“ Elemente der sakralen Baukunst mit dem Luxus moderner Badekultur kombiniert. Sanftes Licht, zarte Düfte, edle Materialien, eigens für die Villas entwickelte Produkte und ein exquisiter Service sollen eine unnachahmlich entspannende und luxuriöse Atmosphäre schaffen.

Butler-Service direkt in die Villa

Jede der Villen verfügt zukünftig - neben einem Schlaf- und Wohn-Bereich - über ein eigenes Spa mit Thermalwasser-Pool, Sauna, Dampfdusche und freistehender Badewanne. Ein rund 3.000 Quadratmeter großer, hauseigener Naturbadeteich kann direkt von den zehn Terrassen über einen privaten Badesteg betreten werden.

Romantische Stunden zu zweit sind garantiert – für Candle-Light-Dinner oder Frühstück im Bett können Gäste die regionale Gourmetküche des Hauses auf Wunsch per Butler-Service direkt in die Villa bestellen. Jede Villa ist für zwei Personen ausgerichtet und barrierefrei zu erreichen. Nachhaltigkeit spielt im neuen Konzept eine erweiterte Rolle: Umweltfreundliche Mobilitätslösungen vor Ort unterstützen Concierge, Roomservice oder Housekeeping bei ihrer Arbeit und stehen auch den Gästen zur Verfügung.

Therme, Hotel und Silent Spa werden jetzt mit zehn "Silent Villas" erweitert. Foto: Pflanzl Media

Neue Arbeitsplätze werden in der Region gesichert, die Stadtgemeinde hat im Vorfeld grünes Licht für das Projekt gegeben. „Mit den Silent Villas werden wir in Zukunft noch mehr Gäste mit gehobenem Anspruch, aus dem In- und Ausland, in unserer wunderschönen Stadt begrüßen dürfen“, erklärt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch. „Regionale Produkte, höchste Servicequalität und gelebte Gastfreundschaft sind hier für den Gast mit allen Sinnen erlebbar.“

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist die Therme in Laa „nicht nur ein Ort der Entspannung, Kraft und Ruhe im Weinviertel, sondern auch ein internationales Vorzeigeprojekt in puncto Regionalentwicklung“, erklärt sie. „Mit einem authentischen und erfrischenden Angebot schafft sie seit 2002 laufend neue Arbeitsplätze. Die Silent Villas sind ein weiterer Meilenstein für die Tourismusregion Weinviertel und das Land Niederösterreich.“