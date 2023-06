Stephan Turnovszky feierte in Oberleis sein silbernes Priesterjubiläum

Den Beginn machte ein gemeinsames Singen mit Vikariatskantor Johannes Lenius am Oberleiser Berg. Von hier aus hatte der Bischofsvikar zu Beginn der Pandemie sein Vikariat gesegnet und um Gesundheit für alle gebetet. Im Anschluss fand in der Marien-Wallfahrtskirche Oberleis ein Dankgottesdienst statt.

Auch seine Mutter und Angehörige der Pfarren Großmugl und Herzogbirbaum, wo Stephan Turnovszky fünf Jahre als Priester gewirkt hatte, waren gekommen. In der Predigt ging er auf die derzeit sehr aktuellen Begriffe Ungleichheit und Ungerechtigkeit ein. Ungleichheit sei Gott gewollt und bringe Vielfalt. „Bei Ungerechtigkeit müssen wir als Christen unseren Beitrag leisten, um dies zu verringern“, hob der Weihbischof hervor. Er erzählte auch, dass er seine glücklichsten Momente in seinem Priesterleben hatte, als er in Ungleichheit zwischen ihm und Gott zum Werkzeug Gottes werden konnte.

Walter Fleck, der stellvertretende Vorsitzender des Vikariatsräte, und die Leiter der Fachausschüsse gratulierten dem Weihbischof mit Genussvollem aus der fair gehandelten Welt.

Flack dankte ihm Namen aller Mitarbeiter für seine herzliche und offene Art, mit der er Mitmenschen begegnet. Dechant Christian Wiesinger betonte, dass Weihbischof Stephan bereit sei, neue Aufgaben zu übernehmen und damit auch immer wieder Anstöße und Impulse zu setze. Er überreichte ihm im Namen der Dechanten ein Relief der Muttergottes von Maria Schoßberg, ein Marienwallfahrtsort, der dem Jubilar am Herzen liegt. Prälat Matthias Roch und Helga Zawrel gratulierten im Namen der Altvikariatsräte mit einer Torte und einem Lied, das vom Herzen kam.

Zum Abschluss des Festes gab es ein gemütliches Beisammensein im Garten des Oberleiser Pfarrhofes.

Nach dem Studienabschluss an der Technischen Universität in Wien verspürte Stephan Turnovszky 1992 seine Berufung und trat mit 28 Jahren ins Wiener Priesterseminar ein. 1997 wurde ein von Weihbischof Helmut Krätzl zum Diakon und 1998 von Kardinal Christoph Schönborn zum Priester geweiht. 2008 wurde er ins Bischofsamt berufen und übernahm 2009 das Amt des Jugendbischofs in der österreichischen Bischofskonferenz. Kinder- und Jugendseelsorge. Auch die Arbeit der religiösen Bewegungen und der charismatischen Erneuerung sind ihm ein großes Anliegen. 2012 wurde er als Nachfolger von Matthias Roch zum Bischofsvikar des Vikariates Nord gewählt.