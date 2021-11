Dorfmusik Ottenthal ist eine der Besten

Im Rahmen des Österreichischen Blasorchesterwettbewerbes der Stufe C traten zehn Orchester aus Österreich und Südtirol an. Unter diesen zehn besten war auch wieder die Dorfmusik Ottenthal, die sich dabei den vierten Platz holte.

„Wir freuen uns sehr darüber“, gesteht Kapellmeister Gernot Kahofer, und das, obwohl der Verein vergleichsweise klein ist. Seit der Gründung des Vereines Dorfmusik Ottenthal war dieser schon dreimal bei der Landeskonzertwertung und zweimal bei der Bundeskonzertwertung.

Zur Landeskonzertwertung ist man nominiert, wenn man dreimal in Folge die höchste Punktezahl bei den Bezirkskonzertwertungen in NÖ erreicht hat und zur Bundeskonzertwertung, wenn man wiederum bei der Landeskonzertwertung als Sieger hervorgeht.

„Das Besondere an der Dorfmusik ist, dass sämtliche Fachjuroren immer wieder die hohe musikalische Qualität der einzelnen Musikanten und in Folge auch als Ganzes attestieren“, weiß Kahofer: „Wir können uns sehr glücklich schätzen, viele begabte und begnadete Jungmusiker in unseren Reihen zu haben, die eine fundierte Ausbildung in der Musikschule oder auch auf weiterführenden Instituten genossen haben bzw. noch studieren.“

Die Dorfmusik als Kapelle sehe die Aufgabe in erster Linie darin, für Traditionelles im Ort da zu sein und Menschen mit ihrer Musik Freude zu machen.