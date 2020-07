Es gibt verschiedene Arten von Gelsen mit sehr unterschiedlichen Lebensweisen:

Hausgelse: vermehrt sich in kleinen Wasserbehältern, meist vor Ort.

Fiebergelse: wächst in permanenten Gewässern mit viel Pflanzenbewuchs.

Augelse (auch Überschwemmungsgelse): legt ihre Eier (ca. 300 - 400 pro Weibchen) auf feuchtem Boden in der Au ab.

Werden diese Gelege durch ein Hochwasser überflutet, entwickeln sich die Gelsenlarven in sieben bis 18 Tagen. Es schlüpfen die fliegenden, blutsaugenden Gelsen der Aulandschaft.