Im Landesklinikum wurden am Freitagabend wieder besonders eifrige Blutspender für ihre Bereitschaft, ihren Lebenssaft zu spenden, ausgezeichnet. Unbeschreibliche 200 Mal spendete Karl Gradner, 150 Mal Johann Simonovsky aus Gaweinstal.

„Wir sind nach wie vor auf den Rohstoff Blut angewiesen“, betonte Harald Hrubey, Chef der Blutbank des Landesklinikums, die im Vorjahr bei 152 mobilen Blutspendenaktionen von 9462 Spendern 8.562 Vollblutspenden á 500 Milliliter gesammelt hatte. Pro Ausfahrt muss das Blutspendeteam 600 Kilo an Ausrüstung mitschleppten, dafür wurde 2017 ein neuer Anhänger angeschafft.

„Der Trend geht weg von der Spendenaktion, mit hundert Spendern“; weiß Hrubey, oft muss man froh sein, wenn man am Abend dann mit 30 Blutbeuteln wieder ins Klinikum einrückt. Für die, die Gespendet haben, gibt es dann auch immer ein kleines Goodie: In der Blutbank wurden 2017 4.025 Kilo Schokolade, 2.385 Kilo Trauben- oder Apfelsaft und 1.518 Liter Wein werden bei den Blutspendenaktionen verbraucht. „Ich bin froh, dass es das früher obligate Stamperl nach der Spende nicht mehr gibt“, lacht Hurbey.

„Wenn 9.462 Menschen im Bezirk Mistelbach und Raum Zistersdorf blutspenden gehen, dann bedeutet das, das immerhin jeder Zehnte an einer Blutspendenaktion teilnimmt“, weiß Landtagspräsident Karl Wilfing: „Das heißt, dass die Bereitschaft, Blut zu spenden, bei uns sehr hoch ist!“