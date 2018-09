Der Bedarf nach neuen Wohnungen ist im Speckgürtel von Wien groß, aber so leicht ist dem nicht nachzukommen. Gemeinden sehen sich oft mit einem Problem konfrontiert: Viele Bauplätze im Ortskern stehen leer, aber nicht zum Verkauf. Gleichzeitig ist aber eine Ausdehnung des Siedlungsgebietes nicht immer wünschenswert. Auch in Bockfließ wird daher ein Entwicklungskonzept für den Ort erstellt.

„Der Großteil der Eigentümer möchte die Bauplätze für die eigenen Kinder behalten“Bürgermeister Josef Summer

Das Konzept für die Innenentwicklung ist bereits abgeschlossen: So wurden etwa die Eigentümer leer stehender Bauplätze gefragt, ob sie an einem Verkauf interessiert wären. Das Ergebnis ist ernüchternd, aber wenig überraschend: „Der Großteil der Eigentümer möchte die Bauplätze für die eigenen Kinder behalten“, fasst Bürgermeister Josef Summer (ÖVP) zusammen. Das liegt vor allem auch am Risiko, nach einem Verkauf später keinen neuen Bauplatz mehr zu bekommen.

Summer: "Leitungsnetz der Kanalisation ist am Limit“

Der Wunsch nach neuen Wohnungen ist aber gegeben. Allerdings ist der Ausbau im bestehenden Häuserverband schwer bis unmöglich: „Das Leitungsnetz der Kanalisation ist im Ort am Limit“, erklärt der Bürgermeister. Daher müsste ein neues Siedlungsgebiet mit neuem Bauland erschlossen werden.

Erst dann ist der Bau von neuen Wohnungen umsetzbar. Summer spricht sich für ein „vernünftiges Wachstum“ der Gemeindebevölkerung aus, was aber mit einem Ausbau der Infrastruktur einhergehen muss. Mit dem Projekt Nahversorger soll etwa ein neuer Spar am Ortsrand entstehen.

Neben dem Wunsch nach Wohnungen hegen die Bockfließer auch die Idee, einen Veranstaltungssaal zu errichten. Die zentrale Frage hierbei ist aber: Wie groß ist die Auslastung? Daher müsste bei einem solchen Projekt auch über die Mehrzwecknutzung des Saals nachgedacht werden.