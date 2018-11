Am Samstag in der Nacht wurden die Freiwilligen zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. Ein Autofahrer krachte vor dem Café Archiv in ein parkendes Auto. Dabei wurden beide Pkws beschädigt und verloren große Mengen an Betriebsmitteln, welche die Wehr binden musste.

Die Fahrzeuge mussten mit hydraulischer Hilfe voneinander getrennt werden. Der Grund: „Durch den Aufprall waren sie deformiert und miteinander verkeilt“, so der stellvertretende Kommandant Roman Hirschvogl. Nach der Bergung wurde von der Straßenmeisterei die Fahrbahn kontrolliert. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.