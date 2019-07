Der Fahrer schaffte es nicht mehr, das Auto selbst zu befreien. Also wurden die Florianis per stillem Alarm zum Unfallort gerufen. Sie waren mit 13 Personen vor Ort und kümmerten sich um die Bergung. Diese gestaltete sich etwas schwieriger als erhofft: Das Fahrzeug hing an einem abgebrochenen Betonstück fest. Also mussten die Einsatzkräfte das Auto zusätzlich stabilisieren und das Betonstück entfernen. Über eine Holzrampe wurde der Pkw dann befreit.