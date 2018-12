„Wenn einer Hunger hat und gefüttert werden will, dann wachen sofort auch die anderen auf“, lacht Eric Okechukwu. Die Augenringe unter seinen und den Augen seiner Frau Prisca sind tief.

Denn am 21. September wurden sie Eltern von Drillingen: Eigentlich hätten Wesley, Wilson und Williams am 3. Dezember geboren werden sollen, bei der Frühchengeburt hatten sie 1.060, 1.040 und 560 Gramm. Wilson, der Kleinste, war bis zuletzt auf der Neonatologie, zu Weihnachten war die Familie dann erstmals in Vollbesetzung zusammen. Und das freute auch die knapp dreijährige, aufgeweckte Schwester Prudence, die ihre Brüder heiß liebt.

Ort hilft mit

Die Drillinge und die lebhafte Schwester halten auf Trab. Hilfe finden die Eltern im Ort. Mittlerweile hat sich ein Netzwerk von sieben hilfsbereiten Menschen gebildet, die beim Füttern und der täglichen Arbeit im Haus helfen. „Damit sie wenigstens ein paar Stunden schlafen können“, weiß Maria Neudecker, ehemalige Ortsvorsteherin, die mit Theresia Pochop Hilfe organisiert.

Eric und Prisca stammen ursprünglich aus Nigeria. Eric, mittlerweile österreichischer Staatsbürger, arbeitet bei einer Betonfirma als Kraftfahrer und wird auch von seinem Chef tatkräftig unterstützt. Und eigentlich hätte die junge Familie die Schwester von Prisca als Kindermädchen engagieren wollen – nur die nigerianische Botschaft genehmigte die Ausreise trotz Interventionen der BH nicht. So ist die sechsköpfige Familie auf Hilfe angewiesen.

Denn: Wenn Eric sich um die Kinder kümmern muss, und das ist bei Drillingen ein Fulltime-Job, kann er nicht arbeiten gehen. Wenn er die Arbeitslose verliert, wäre das dann hart für die Familie. Denn Drillinge bedeuten mehr Ausgaben. „Eric musste sich ein neues Auto besorgen, damit alle Kinder reinpassen. Für das Dreifachgitterbett musste er sich Geld ausborgen“, weiß Neudecker.

Wer helfen möchte: Theresia Pochop, 02245 89 142.