Feuer in der Halle, aber die Zusammenarbeit der Retter klappte

Auf dem Firmengelände des Getränkeservice Pochop GmbH hatte es eine Explosion mit einem darauffolgenden schweren Brand gegeben - zum Glück nur als Übung: Denn in der Vorwoche übten die Feuerwehren Hochleiten und Streifing und das Roten Kreuz Kreuzstetten in Bogenneusiedl den Ernstfall.

Mit insgesamt über 50 kombinierten Einsatzkräften vor Ort wurden sowohl die Fähigkeiten als auch die Zusammenarbeit zwischen Rotem Kreuz und Feuerwehr herausgefordert. Die alarmierten Rotkreuz-Einsatzkräfte fanden einen von der Feuerwehr abgesicherten Gefahrenbereich vor und mussten sich anfänglich in Bereitschaft versetzen. Über die Dauer von zwei Stunden wurden von den Einsatzkräften vier Schwerstverletzte und zwei mittel- bis leichtverletzte Personen aus den in Brand geratenen Lagerhallen gerettet und an die Rotkreuz-Mannschaften übergeben.

Die Patienten wurden von den Rotkreuz-Rettungssanitätern medizinisch notfallversorgt und sanitätstechnisch betreut. Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften verlief reibungslos und die notfallmedizinische Versorgung unter den erschwerten gegebenen Umständen war ausgezeichnet.

Bei einer darauffolgenden Nachbesprechung wurden Verbesserungen und Optimierungen erläutert, was einen wichtigen Bestandteil für die Qualität-Sicherung einer Einsatzübung ausmacht.

Clemens Hickl, Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Mistelbach, unterstreicht: „Solche Einsatzszenarien zu üben ist unerlässlich, um die kombinierten Einsatzfähigkeiten zwischen den verschiedenen Blaulichtorganisationen sicherzustellen und laufend zu verbessern.“ Sie trügen dazu bei, im Ernstfall reibungslos zusammenzuarbeiten, um die Lebensrettung so rasch und effektiv wie möglich zu bewerkstelligen.

Ein großes Dankeschön Hickls ging an Rotkreuz-Mitarbeiterin Hildegard Leitgeb, die die Verletzungen sehr aufwendig und professionell schminkte, um eine möglichst realitätsnahe medizinische Situation herzustellen. Auch das Rotkreuz-Bereichsrettungskommando Weinviertel war mit Walter Steinhauser vertreten, der die Rotkreuz-Einsatzleitung übernahm. „Hervorheben möchte ich auch Rotkreuz-Mitarbeiter Thomas Galos, der diese aufwendige Übung gemeinsam mit der Feuerwehr geplant, vorbereitet und als Übungsbeobachter operativ begleitet hat“, sagt Hickl, dessen Dank auch der Ortsstellenleiterin in Kreuzstetten, Elisabeth Friedl, und ihrem Team für logistische Unterstützung galt.