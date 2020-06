Am 31. Mai vor 75 Jahren fand der Brünner Todesmarsch statt, bei dem etwa 27.000 Deutsche aus Brünn vertrieben wurden. Einige Tausende fanden dabei den Tod. Etwa 1.000 starben noch nach der Ankunft in Österreich an Entkräftung und Krankheit.

Entlang der Brünnerstraße findet man auf den Friedhöfen von Drasenhofen bis Wolkersdorf und Stammersdorf in Wien ihre Gräber und Denkmäler. Daher wurde im Laaer Südmährermuseum eine Sonderausstellung zum Thema „75 Jahre Vertreibung – Denkmäler entlang der Grenze“ gestaltet.

Denkmäler findet man am Kreuzberg in Kleinschweinbarth mit Blick auf Nikolsburg oder auch entlang der Straße zwischen Zwingendorf und Joslowitz. Das Museum mit der Sonderausstellung ist ab Sonntag, 7. 6. jeden Sonn- und Feiertag von 14 – 18 Uhr geöffnet und befindet sich im Alten Rathaus am Stadtplatz von Laa.

Weitere Infos: www.südmährer-museum.at.