Haubenkoch ist für eine vegetarische Lehre

Und das aus zwei Gründen: Einerseits, weil man sich durch diese Möglichkeit auch Personen erhofft, die eine normale Kochlehre nie machen würden: „Vegetarier denken in der Regel anders als wir Fleischfresser“, sagt Buchinger. Wer vegan isst, der hat einen anderen Blick auf die Natur und hinterfragt manche Sachen anders.

Außerdem werde sich die Struktur in der Gastronomie ändern: „Es werde viele Lokale auf vegetarisch umstellen, weil immer mehr Menschen den Fleischkonsum einstellen, zumindest aber reduzieren werden“, sagt der langjährige Küchenchef in Top-Häusern und seit 24 Jahren Wirt im eigenen Wirtshaus „Alte Schule“: „Vor allem junge Menschen verzichten immer mehr auf Fleisch".“

Ein Argument gegen eine Lehre mit rein vegetarischer Küche ist, dass die Absolventen dann keine umfassende Ausbildung hätten und damit Probleme am Arbeitsmarkt bekommen könnten, weil sie dann nie in einem herkömmlichen Lokal arbeiten könnten. „Ein Gemüseschnitzel oder ein Schweinsschnitzel zu backen, ist ähnlich“, sagt Buchinger. Und wenn man umsatteln will, dann kann man sich dieses Wissen ja rasch aneignen oder dann einen entsprechenden Kurs für die Zusatzausbildung Fleisch machen.

Der einfachste Weg wäre wohl, einen Ausbildungsversuch zu starten: „Sowas täte niemandem weh“, meint Buchinger, der überzeugt ist, dass ein Teil der Ausbildung zum vegetarischen Koch auch eine intensive Chemieausbildung enthalten muss. Denn was da an Lebensmittelinhaltsstoffen drinnen ist, das sei nicht ohne. „Da stellt sich dann natürlich auch die Frage der Nachhaltigkeit. Eine Kuh wird derzeit als klimafeindlich verteufelt. Aber die steht einfach nur in der Landschaft und ist auch das, was die Landschaft ausmacht“, sagt der Haubenkoch: „Die Lebensmittelinhaltsstoffe werden quer durch die Welt transportiert.“

Wie steht Buchinger privat zum Thema vegetarische Küche? Ein Klassiker auf der Speisekarte der „Alte Schule“ ist der vegetarische Zwiebelrostbraten, in seinen Büchern hat er ebenfalls sehr oft fleischlose Gerichte drinnen: „Ich liebe die Küche, in der mit Fleisch sparsam umgegangen wird. Ich brauche nicht drei Koteletts am Teller, mir reicht schon ein Fuzerl Fleisch“, sagt Buchinger. Die größte Herausforderung bei der vegetarischen Küche sei eben, größere Mengen zu kochen. „Wovon ich aber nichts halte, ist beispielsweise ein pochiertes Ei auf vegetarisch nachzubauen“, lacht er: Das sei zwar möglich, handwerklich herausfordernd, brauche aber niemand. Die wirklich guten Köche würden auch darauf verzichten, vegetarische Speisen wie Fleischspeisen aussehen und schmecken zu lassen: „Das ist ja so, wie wenn eine Fußballmannschaft sagt, sie tut jetzt so, als ob sie Eishockey spielt, damit man auch diese Fans ins Stadion bekommt!“