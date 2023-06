Alle Schulen des Mistelbacher Bezirks in historischen Bildern

„Das war wirklich Knochenarbeit“, gesteht Kitzler: Um an Bilder zu kommen, recherchierte er in den Orten und suchte in privaten Quellen – bei alten Menschen in diesen Orten, mit denen er das Gespräch suchte. „Die älteste Dame, die mir geholfen hat, war 92. Die hat mir gleich die Bilder vom Enkerl schicken lassen“, erzählt der Sammler: Abgewiesen habe ihn bei seiner Suche niemand. Insgesamt sammelte er 16.000 Bilder, die jetzt digitalisiert sind. „Uns wir haben damit Österreich vermutlich die einzige Gesamtzusammenstellung aller Schulen eines Bezirks“, freut sich der Niederleiser, etwas Einzigartiges geschaffen zu haben.

Die Volksschulen wurden mit der mariatheresianischen Schulreform bzw. mit dem Reichsschulgesetz vor 250 bzw. 150 Jahren gegrünet, die meisten Schulen gab es unter Franz Josef II., 119 waren es im Bezirk, die meisten bestanden bis vor 50 Jahren. Heute gibt es im Bezirk noch 37 Volksschulen. „Die Schulen waren ein dichtes Netz an Volksbildungseinrichtungen“, weiß Maria Kranzl, Obfrau des Schulmuseums Michelstettner Schule.

Die musikalische Umrahmung sorgten sieben Sänger des Lehrerdoppelquartettes, das für die Buchpräsentation eine Reunion gab.