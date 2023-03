Die Leni-Tant', Weinviertler Veigerl und andere Gartengedanken

Wie entstanden diese Gartengedanken? „Ich bin eine begeisterte Rasenmäherin“, gestand die Mutter von vier Kindern: „Wenn ich Rasen gemäht hab, haben alle gewusst: Es braucht mich keiner was fragen, weil ich eh nichts gehört hab.“ Diese familiäre Auszeit nutzte sie dazu, ihre Gedanken treiben zu lassen, die Ideen schrieb sie dann auf. „Meine Tochter Katharina hat das mal gefunden und gemeint: Mama, daraus musst du was machen.“ Und da sie die einzige in der Familie ist, die die Schrift der Frau Mama auch lesen kann, transkribierte sie die Textfragmente, Parbus selbst ergänzte dann gedankliche Lücken: „Meine Gedanken sind manchmal so schnell, dass ich beim Aufschreiben schon mal was auslasse“, schmunzelt Parbus.

Schaugärtnerin Brigitte Parbus präsentierte mit Tochter Katharina ihr neues Buch bei den Buchhändlern Irene und Hans Sterzinger, Foto: Michael Pfabigan

Die Gartengedanken sind für die Wolfpassingerin eine Reise in ihre Vergangenheit: Besuche von der über 80-jährigen Leni-Tant, ihre Vorliebe für die alten, nicht so knalligen Sorten des Vergiss-mein-nichts, Liebeserklärungen an ihre Blumen im Garten - manches durchaus poetisch. Und natürlich Pflanzen zwischen dem Beliebtheitszustand von „de hob i a“ und dem „de hob i eh“.

Dichtes März-Programm

Die Buchpräsentation ist eine derer, die in der Pandemie verschoben werden mussten, ein Schicksal, das mehrere Lesungen bei Sterzinger hatten. Entsprechend dicht ist sein März-Veranstaltungsprogramm: Am 14. März (18.30 Uhr) folgt die Buchpräsentation „Adele Sauerzopf erbt ein Schloss“ mit Robert Müller, am 21. März (18.30 Uhr) ein Konzertabend samt Lesung mit Petra Mallin, Gerti Meiz und Mezzosopranistin Elisabeth Doble Sarsam und am 31. März um 15 Uhr eine „Geschichtenvolle Stunde“ mit Sonja Schodl und um 19 Uhr die Lesung von Michael Staribacher „Weinviertler Weisheiten“.

