Liebe & Natur in Gedichte verpackt: Präsentation am Schloss Poysbrunn

„Meine Familie hat mich bestärkt, meine Gedichte in einem Buch zusammenzufassen“, erzählte der pensionierte Ministerialrat aus dem Gesundheitsministerium. Beruflich hat er sich mit der Qualität von Lebensmittelverpackungen auseinandergesetzt und hatte immer wieder Berührungspunkte mit Harriet und Johannes Dechant. Auch der Chef des Wolfgang Hager Verlags war zur Buchpräsentation gekommen. Er betonte, dass dieser Gedichtband dank der stimmungsvollen Bilder des Autors nicht nur zu einem Lyrikband, sondern auch zu einem wunderschönen Geschenkband geworden ist. Dieter Österreicher, dem Niederösterreich auch von Geburt her sehr am Herzen liegt, hat auch enge Beziehungen nach Wien und in die Steiermark. Er ist also, wie es schon in seinem Namen steht, ein echter stolzer Österreicher.

Als Kind haben die Eltern durch Vorlesen und Lesen den Grundstein für seine Liebe zur Literatur gelegt. So schrieb er bereits als Schüler viele Gedichte, dies rückte aber dann durch die berufliche Tätigkeit mehr in den Hintergrund. Fachliche Texte standen da im Mittelpunkt, hob der Lyriker hervor. Als es dann Richtung Pension ging, kam das Gedichteschreiben immer mehr hervor. „Ich habe immer ein Notizbuch bei mir, um mir spontane Gedanken für ein Gedicht zu notieren“, erzählte der Künstler. Themen wie Liebe, Beziehung und auch vor allem die Natur mit ihrer großen Themenvielfalt, bilden die Grundlage der Gedichte, die ab 2008 wieder mehr und mehr wurden.

Das nun erschienene Buch mit seinen 120 Gedichten und einer Vielzahl von Bildern ist nun ein wichtiger Meilenstein, damit die Gedichte von Dieter Österreicher auch der Nachwelt erhalten bleiben. Es ist ein Buch zum Durchblättern und Gedanken sammeln, aber auch ein interessantes Lesebuch, hob Schlossherr Johannes Dechant, ein begeisterter Literaturkenner, hervor. Bei der Lesung fand der Lyriker mit seinen Gedichten großen Anklang. Musikalisch wurde er von Caroline Leitner aus der Musikschule Poysdorf am Klavier begleitet. Es sind sehr leicht lesbare und doch sehr tiefgründige Gedichte. Es ist ein bunter Blumenstrauß, wo für jeden was dabei ist, betonte der Autor. Das Buch ist im Wolfgang Fischer Verlag erschienen und auch im guten Buchhandel erhältlich.