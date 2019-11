Im Zuge des geöffneten Heimatmuseums Niederleis am 26. Oktober präsentierten Karl und Martin Zellhofer ihr eben erst erschienenes Buch, das sie auf die Spuren ehemaliger Kinos im Weinviertel führte: „Verschwundene Kinos im Weinviertel“.

Immerhin gab es damals, in den Jahren vor der Ära des Fernsehers, hundert Kinos in 27 Gemeinden, im Vergleich gibt es heute nur noch fünf Spielstätten. „In zehn Jahren wird von den alten Kinogebäuden nichts mehr vorhanden sein, so gesehen haben wir fast ein bisschen zu spät mit den Recherchen begonnen“, so der Autor Karl Zellhofer.

Mimlich Plakat des Niederleiser Kinos.

Viele Gäste mit persönlichem Bezug zum Thema waren gekommen, wie etwa Annemarie Bittner, die Tochter des ehemaligen Besitzers einiger Kinos in der Region, unter anderem betrieb er die Lichtspiele in Niederleis. Auch der ehemalige Vorführer Leopold Schödl, der 22 Jahre lang Filmspulen einlegte, hatte einiges an Anekdoten zu bieten.