Schleinbach: Zwei Frauen und das Spiel mit der Wirklichkeit

Mit „Seemann spricht“ präsentiert die Schleinbacherin Ulrike Winkler-Hermaden ihren vierten Roman: „Meine bisherigen Bücher waren etwas weniger fiktional als das neue. Hier habe ich nun eine Frau, eigentlich zwei Frauen, porträtiert, die schon auch etwas von Frauen an sich haben, wie ich sie aus dem richtigen Leben kenne. Aber eben nur teilweise“, erzählt die Autorin. „Mein Großvater war ein Kontinentenpendler“ und „Lily und Jack“ waren Geschichten aus ihrer Familie gewidmet, 2021 erschien „Rosina“.

Was war Winkler-Hermaden bei der Entwicklung ihrer Charaktere, zwei starken Frauenpersönlichkeiten, besonders wichtig? „An der Frau Seemann, die große Wünsche und Träume hat, habe ich lange gearbeitet“, erzählt die Schleinbacher Autorin: „Ihr Weg ist nicht immer einfach und geradlinig, schlussendlich aber löst sie ihre Probleme radikal.“ Doch stimmt das, wovon Seemann spricht? „Ist es Fiktion oder haben wir es hier mit einem oder mehreren Kriminalfällen zu tun?“, spielt Winkler-Hermaden im Buch bewusst mit den Realitäten: „Frau Seemann ist in der Erzählung eine alte Frau, die ihre Geheimnisse unbedingt loswerden will. Susanne, die eigentlich ganz andere Pläne hat, muss zuhören und aufschreiben. Was die beiden Frauen verbindet, kommt erst im Laufe der Erzählung ans Tageslicht und gibt der Geschichte eine überraschende Wendung.“

Die zwei Frauen haben große Lust am Erzählen und Geschichtenerfinden - es bleibt dem Leser überlassen, herauszufinden, was wahr ist und was Wünsche und Träume sind. „Das ist es auch, was mich durchaus mit meinen Protagonistinnen verbindet: Ich erzähle gern, ich erfinde gern Geschichten und wenn ich irgendwo ein paar Wortfetzen auffange, entstehen in meinem Kopf sofort Szenen, Dramen und Komödien, die ich später vielleicht auch noch aufschreibe“, erzählt Winkler-Hermaden.

Ihre Texte schreibt sie übrigens zumeist in einem Café in Wien. „Das passt für mich am besten. Dort schreibe ich sie mit der Hand in ein Schulheft. Zuhause tippe ich sie dann ab und speichere sie auf meinem Computer“, sagt die Schleinbacherin: „Dort werden sie dann in der Regel öfter noch überarbeitet.“

Das Buch „Seemann spricht“ wird am 7. November, 19 Uhr, in der Buchhandlung Sterzinger in Wolkersdorf präsentiert. Anmeldung: 02245/2256