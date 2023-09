Jakobsweg als roter Faden durch das Weinviertel

Der Weinviertler Lyriker Rudi Weiß hatte 14 Tage vor dem ersten Lockdown sein Buch „Muschelkraft“ präsentiert. Und Reinhard Mandl hatte schon länger die Idee zu seinem Jakobsweg-Buch und hat dann die Corona-Zeit genützt, um seinen ganz persönlichen Reisebericht über den Weinviertler Jakobsweg zu schreiben und mit Fotos zu illustrieren. Bürgermeister Josef Fürst hieß als Leiter der Bibliothek die beiden Literaten herzlich willkommen.

Reinhard Mandl hatte als Reisebuchautor sehr viel über Nordamerika, die dortigen Nationalparks und Indianer geschrieben. In Europa waren seine Schwerpunkte Irland und Schottland. Bereits 2005 hat er sich aber mit dem Jakobsweg Österreich auseinandergesetzt, der lange Strecken entlang der Donau von Wolfsthal bis nach Feldkirch führt. Kurz darauf hat der heute im Waldviertel lebende Mostviertler vom Jakobsweg Weinviertel erfahren. Aber eben erst in der Pandemie, fast zehn Jahre später, das Projekt gemeinsam mit dem Weinviertel Tourismus und der Edition Winkler-Hermaden verwirklicht. Mandl schildert darin viele persönliche Begegnungen, unter anderem mit den Schülern der Volksschule Poysdorf, die mit Religionslehrerin Ingrid Kraus von Falkenstein nach Poysdorf pilgerten.

Bei Rudi Weiß' „Muschelkraft“ waren die wunderschönen Bilder von Gottfried Laf Wurm bereits vorhanden und Franz Knittelfelder hatte die Idee, zum zehnjährigen Jubiläum des Weges im Jahr 2020 ein besinnlich-heiteres Buch zum Jakobsweg herauszubringen. Es war eine gute Möglichkeit, die Bilder von Gottfried Laf Wurm, welche er Bischofsvikar Matthias Roch gewidmet hat, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bei den Gedanken von Rudi Weiß geht es ums Pilgern, aber natürlich auch um den engen Bezug zum Weinviertel. „Muschelkraft ist ein besinnliches Buch mit kleinem Augenzwinkern“, meint der Literat. Es lädt ein zu blättern und den einen oder anderen Gedanken zu genießen und aufzunehmen.

Nach seinen Zukunftsplänen als Literat gefragt, meint er, dass im Moment das Schreiben ruht. Er ist als Gastlehrer, Ortsvorsteher in Paasdorf und Leseopa im Kindergarten sehr gut ausgelastet. Aber im Gedanken gibt es natürlich schon auch ein Buchprojekt. Es ist ein Kreuzweg in Mundart, der sporadisch ein Stück erweitert wird, wo aber fürs Fertigstellen noch der Turboantrieb fehlt. „Dieser Antrieb könnten vielleicht die Bilder der Malerin Christine Eigner aus Gaubitsch sein, welche eine gute Kombination wären“, erzählt der noch in der Reifephase verweilende Literat.

Bei Reinhard Mandl ist das Klimaticket ein starkes Thema. Darüber hat er ein Buch geschrieben und nützt es auch selbst sehr intensiv. Für die Zukunft plant er bereits ein Wien-Buch über den steinernen Zoo der Stadt. Es geht dabei um die vielen Tierdarstellungen, die über die Stadt verteilt sind. Gemeinsam decken die beiden übrigens ganz Niederösterreich ab. Rudi Weiß ist ein Industrieviertler, den die Liebe ins Weinviertel gebracht hatte. Und Reinhard Mandl ein Mostviertler, den es in Waldviertel zog.

Das Team der Bibliothek sorgte für Brot und Wein und lud damit auch zum Ausklingen des Abends und Plaudern über die Bücher ein.