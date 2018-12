„Das ist kein Wahlkampfbudget, nur weil 2020 eine Gemeinderatswahl ansteht“, sagt Finanzstadtrat Harald Beber im NÖN-Gespräch: Mistelbach plant im kommenden Jahr 30,67 Mio. Euro im Ordentlichen und 7,22 Mio Euro im Außerordentlichen Haushalt auszugeben. Geschenke an die Wähler seien da nicht dabei.

„Es wird, wie es die Vorgabe des Bürgermeisters ist, sogar der Schuldenstand um 1,1 Mio. Euro gesenkt“, sagt Beber: 2,4 Mio Euro werden an Darlehen aufgenommen, 3,5 Mio. wieder rückgezahlt. Für den Kanal am Kirchenberg wird die Stadt 500.000 Euro ansparen, in den Topf mit dem ehemaligen Erlös aus dem Verkauf der Sparkassenanteile werden 100.000 Euro rückgeführt.

„Mittlerweile spürt man, dass die Aufwendungen für Darlehen weniger werden“, bestätigt auch Bürgermeister Alfred Pohl (ÖVP), der mit Beber im Gemeinderat am Mittwochabend den Budgetentwurf für das Jahr 2019 zur Beschlussfassung vorlegte.

2018 entwickelt sich besser als budgetiert

Besser, als budgetiert, dürfte sich das Jahr 2018 entwickeln. Hier erwarten sich Beber und Pohl einen Überschuss, sodass mehr als nur die geplanten 1,1 Mio. Euro Schulden getilgt werden können: „2018 wird es sich knapp noch nicht ausgehen, dass wir unter die 40 Mio. Euro-Marke kommen“, sagt Beber. 2019 sollte es dann klappen. Weniger Schulden bedeuten für die Gemeinde mehr Handlungsspielraum bei der Projektfinanzierung.

Möglich werden derart genaue Prognosen zum Rechnungsabschluss 2018 durch das transparente Finanzverwaltungssystem, mit dem die budgetverantwortlichen Sachbearbeiter und ihre Stadträte nahezu in Echtzeit wissen, wie es um ihr Ressortbudget steht: „Wir können damit binnen fünf Wochen reagieren. Früher hat man erst im März, beim Rechnungsabschluss, gewusst wie das Finanzjahr in der Gemeinde gelaufen ist“, weiß Beber. Heute könne kurzfristig reagiert werden.

Und noch etwas hat sich verändert: „Früher hatten Stadträte eine Wunschliste, eine Liste von Projekten, für die sie im Budget Geld parkten, die dann mangels Zeit oder Ressourcen nie realisiert wurden“, sagt Beber. Das habe Mittel für umsetzbare Projekte gesperrt. Mit dem neuen Finanzverwaltungssystem ließen sich die Geldmittel besser planen, die Wunschliste werde immer kürzer. Hinter vorgehaltener Hand munkelt man im Rathaus bereits, dass manche Sachbearbeiter den Ehrgeiz hätten, ihre Budgetmittel möglichst effizient einzusetzen.

Und davon würden auch die Bürger profitieren, sind Pohl und Beber überzeugt.