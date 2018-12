„Auch 2019 wird es in Wilfersdorf mit den Katastralgemeinden Bullendorf, Ebersdorf, Hobersdorf wieder zahlreiche Vorhaben geben, für deren Realisierung vom Gemeinderat der Finanzrahmen im Budgetvoranschlag einstimmig beschlossen wurde“, berichtet VP-Bürgermeister Josef Tatzber.

Im ordentlichen Haushalt ist neben den notwendigen „Pflichtausgaben“ etwa vorgesehen, im Turnsaal der Volksschule die Beleuchtung auf LED umzurüsten und am Kindergarten in Bullendorf eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Die Sanierungen der Aufbahrungshalle in Wilfersdorf und der Friedhofsmauer Bullendorf werden in Angriff genommen. Zur Wiederaufnahme des Schienenverkehrs auf der ehemaligen Lokalbahn Mistelbach-Hohenau erfolgt eine Beteiligung an der Zayatalbahn GmbH, was auch für den weiteren Ausbau des Tourismus neue zusätzliche Möglichkeiten eröffnet.

Aus dem außerordentlichen Haushalt wird die Rückzahlung eines Darlehens für den bereits fertiggestellten EuroVelo 9 finanziert. Dafür und für den Bau und die Sanierung von Gemeindestraßen, die Erhaltung der Güterwege sowie für die Vorarbeiten bei zwei Rückhaltebecken sind insgesamt 444.600 Euro vorgesehen. Zur Erneuerung der Wasserleitungen und den Austausch von Kanalleitungen, sowie für Netzerweiterungen wurde ein Betrag von 670.000 Euro im Voranschlag bereitgestellt.