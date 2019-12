Das Projekt Veranstaltungssaal ist im Budget für das Jahr 2020 nicht zu finden. Für die ÖVP war das in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Aufreger, sie möchte das Projekt in der Withalmstraße umsetzen.

Für „Team Wolkersdorf“-Bürgermeister Dominic Litzka steht hingegen fest: Das Vorhaben sei nicht so gediehen, dass eine Budgetierung gerechtfertigt ist. „Wolkersdorf geht es finanziell gut. Gleichzeitig gilt es, die Schulden im Griff zu haben“, sagt Litzka. Mit einer Umsetzung des Saals rechnet der Stadtchef aber nach wie vor.

Der neue Voranschlag ist in der Stadtgemeinde jedenfalls an der Eindämmung der Schulden orientiert und eine Premiere in zweierlei Hinsicht: Einerseits ist es das erste Budget, welches nach den Grundzügen der doppelten Buchführung erstellt wurde und damit nicht mehr eins zu eins mit den vorhergehenden Budgets vergleichbar ist. Andererseits ist das Zahlenwerk eine Neuheit, da es das erste Budget des neuen Bürgermeisters ist. Insgesamt sind darin außerordentliche Ausgaben (Investitionen) in Höhe von 11 Mio. Euro veranschlagt. Das Projekt Volksschule schlägt sich 2020 mit Kosten in Höhe von 7 Mio. Euro zu Buche.

Ein großes Asset ist für die Stadtgemeinde dafür der Wirtschaftspark, denn er spült 2020 Steuereinnahmen in Höhe von 2,5 Mio. Euro in die Stadtkasse. Negativ entwickelt haben sich allerdings die Schulden Wolkersdorfs: Im Zeitraum von 2018 bis 2020 steigen sie wegen des Volksschulumbaus um 14,3 Mio. Euro an, zum Jahresende 2020 liegen sie damit bei über 25 Mio. Euro. Ex-Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) sagt dazu: „Ab 2022/23 sinkt der Schuldenstand. Das war klar.“

ÖVP-Klubobmann Martin Stöckl wollte in der Gemeinderatssitzung zudem die Vermögenswerte der Stadtgemeinde ins Rampenlicht rücken. Er schätzt sie insgesamt auf rund 87 Mio. Euro. „Viel besser kann man nicht dastehen“, sagt Stöckl dazu. Die offizielle Vermögensbewertung wird aber erst im März veröffentlicht. Christian Schrefel (WUI) appelliert daher, zu warten: „Keine Hundewiese läuft davon.“

Um weitere Schuldenanstiege zu vermeiden, hat Bürgermeister Litzka jedenfalls drei Maßnahmen gesetzt:

Im Rahmen der Konsolidierung sollen die Schulden ab 2021 abgebaut werden.

Ein fünf- bis sechsjähriges Investitionsprogramm, basierend auf einem Masterplan und einem Mobilitätskonzept, soll für Nachhaltigkeit sorgen.

Im Sinne der Stabilität werden Großprojekte erst im Rahmen des Masterplans umgesetzt. Aber: „Es wird keine Einsparungen bei Vereinsförderungen oder im Familien- und Sozialbereich geben“, sagt Litzka.