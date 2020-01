Dahinter steckt die Idee, einer ausgedienten, ehemaligen Telefonzelle dahingehend wieder einen Nutzen zu geben, in dem sie als öffentlich zugängliche Anlaufstellen zum Aufbewahren und Entlehnen von Büchern für Mistelbacher Bürger dienen.

Jene Personen, die nicht nur den Anstoß zur Umsetzung dieses gelungene Bürgerbeteiligungsprojektes seinerzeit gaben, sondern sich auch bis zum heutigen Tag um die Pflege und Instandhaltung der Bücherboxen kümmern, wurden nun von Bürgermeister Christian Balon und Vizebürgermeister Erich Stubenvoll dafür mit Dank- und Anerkennungsurkunden geehrt. Am Mittwoch, dem 8. Jänner durften Marika Baumgartner, Brigitte Grünauer, Theresia Janker, Bianca Kosch, Elisabeth Neckam, Astrid Tröstl und Elisabeth Vyvadil die Urkunden entgegennehmen.

Die Idee zur Umsetzung der beiden Mistelbacher Bücherboxen wurde im Rahmen der NÖ Dorf- und Stadterneuerung geboren, wo die Stadt Mistelbach zwischen 2012 und 2015 bereits zum zweiten Mal vertreten war. Eine vierköpfige Projektgruppe rund um Marika Baumgartner, Bianca Kosch, Astrid Tröstl und Elisabeth Vyvadil hat damals die Idee geboren, sich der Umsetzung angenommen und das Projekt von der Reservierung der beiden Telefonzellen über den endgültigen Aufbau durch ein Team des Bauhofs der Stadtgemeinde Mistelbach bis hin zur letztlichen Eröffnung begleitet.

Die zwei Mistelbacher Bücherboxen sind durchgehend geöffnet und an beiden Standorten prall mit Büchern gefüllt. Sie befinden sich am Conrad Hötzendorf-Platz – das ist die erste Bücherbox, welche 2014 eröffnet wurde – sowie in der Grünen Straße beim Kreuzungsbereich zur Barnabitenstraße – die zweite Bücherbox, welche 2015 eröffnet wurde. Seit diesem Zeitpunkt werden die beiden Bücherboxen täglich von vielen Lesehungrigen aufgesucht, um nach neuen Büchern zu stöbern.