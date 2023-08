Kinder gestalteten einen neuen Raumteiler für Bibliothek

Stefanie Sandhäugl, Literaturvermittlerin, stellte den Kindern beim Ferienspiel in der Bücherei Schleinbach das Buch „Schnipselgestrüpp“ vor. Ein Junge in einem kahlen Zimmer gestaltet sich seine eigene Welt aus alten Zeitungen und erlebt so bunte Abenteuer.

Die Idee, eine kahle, unansehnliche Ecke umzugestalten wurde im Anschluss an die Buchvorstellung aufgegriffen und die Kinder gestalteten einen Raumteiler, der ab sofort im Eingangsbereich der Bücherei zu bewundern ist. Nach dem Basteln hatten die Kinder noch Gelegenheit, die Spiele in der Bücherei auszuprobieren und auszuleihen – so wird es in den Ferien auch zu Hause nicht langweilig.

Am 2. August ist die Bücherei ausnahmsweise geschlossen. Die Mitarbeiter machen Inventur und werden den Räumlichkeiten ein frisches, neues Aussehen geben.

Nächste Veranstaltung: Büchersonntag am 3. September, 10 - 17 Uhr: Stöbern, suchen, finden: Jede Menge antiquarische Bücher erwarten die Besucher an drei Standorten in Schleinbach, 15 Uhr Lesung mit Martin Neid.