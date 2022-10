Megasiedlung am Ortsrand: Ebendorf in Aufregung

„Als wir vor 15 Jahren hierher gezogen sind, wurde uns gesagt, dass das eine Wohnstraße bleiben wird“, sagt Hermine Aicher: Sie wohnt in der Robert-Stolz-Gasse, bisher ein Straßenzug am Ortsrand. In der Vorwoche präsentierte ein Wiener Investor seine Pläne mit diesem Gebiet: 160 Wohneinheiten in Einfamilien- Reihen- und Mehrfamilienhäusern.

Dieser Plan bringt die Anrainer auf die Barrikaden. Foto: Plan: MIB22 GmbH & Co KG

Geht es nach den präsentierten Plänen, soll schon 2023 mit dem Bau begonnen werden. „Das sind die Wünsche des Investors MIB22 GmbH & Co KG und der dahinter stehenden Familie Babayigit“, kontert Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP), der von einer missglückten Präsentation in der „Alten Schule“ spricht. Er selbst sei gar nicht eingeladen gewesen, derzeit zur Umwidmung würde nur eine Fläche von 6.000 Quadratmetern für Einfamilienhäuser anstehen. Gegen Einfamilienhäuser habe man auch nichts, betonen die Anrainer an der Robert-Stolz-Gasse. Das sei immer so geplant gewesen. „Und auch, dass wir irgendwann einen neuen Standort für unsere Ziegenzucht brauchen“, stellt Roswitha Balon klar.

Einig sind sich die Gegner allerdings, dass vor allem die Mehrfamilienhäuser samt Tiefgarage nicht in diesen Stadtteil passen. Und das geplante Car-sharing-Projekt bei den Wohnblöcken sei zudem lachhaft: „Wer soll das bei uns in Ebendorf nutzen?“, fragen sie.

Ackerland soll versiegelt werden

Was viele besonders aufregt: Mit dem Bau der 160 Wohneinheiten würde fünf Hektar bestes Ackerland versiegelt. Und: Hier werden frei finanzierte Wohneinheiten gebaut. Von denen gibt es im Ort bereits mehrere leerstehende Mehrfamilienhäuser, die nicht an den Mann oder die Frau zu bringen seien.

Derzeit werden Unterschriften für die Bürgerinitiative „(L)Eben(s)dorf“ gegen das Mega-Projekt am Ortsrand gesammelt, ein Brief an den Gemeinderat soll die Gemeinderäte von der Stimmung im Ort informieren. Ziel der Bürgerinitiative ist zu erreichen, dass auf allen künftig umgewidmeten Parzellen nicht mehr als drei Wohneinheiten entstehen dürfen - so wie es in der gesamten Alt-Siedlung verordnet ist.

In einer Stellungnahme stellt die Stadtgemeinde klar, dass die aktuelle Änderung der Flächenwidmung bis 7. November im Bauamt aufliege. Eine Weiterwidmung in diesem Bereich sei daraus aber nicht abzuleiten, zumal bis Ende 2024 keine zusätzlichen Bauflächen gewidmet werden könnten. Es gebe auch keine Vereinbarung mit dem Projektwerber, vorallem, was großformatigen Wohnbau betreffe, heißt es aus dem Rathaus.

