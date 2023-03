Wolkersdorf: Bürger erarbeiten Strategie zum Bodenverbrauch

2021 hat der Wolkersdorfer Gemeinderat einstimmig beschlossen, einen BürgerInnenrat zum Thema Bodenverbrauch und Bodenversiegelung einzurichten. Nun sind die Vorbereitungen abgeschlossen und der neue BürgerInnenrat soll im Frühjahr 2023 stattfinden. Die Suche nach Kandidaten hat begonnen.

„Egal, ob der Verlust von fruchtbarem Boden, hohe Grundstückspreise, Hitzeinseln im Sommer, Raum für leistbares Wohnen, neue Überschwemmungsgefahren oder Flächen für die Energiewende: Beim Thema Bodenverbrauch und Bodenversiegelung spiegeln sich viele Herausforderungen der Gegenwart“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka: Deshalb lädt die Stadtgemeinde alle Bürger ein, im neuen Wolkersdorfer BürgerInnenrat mitzureden und ihre Ideen einzubringen.

Ein BürgerInnenrat ist eine Versammlung von Menschen, die zu einem bestimmten Thema miteinander diskutieren und gemeinsam Handlungsempfehlungen für die Politik entwickeln. Im Gegenzug verpflichtet sich die Politik, die Empfehlungen zu behandeln und deren Umsetzung zu prüfen. Dafür ist es wichtig, dass der BürgerInnenrat möglichst repräsentativ für die ganze Gemeindebevölkerung steht. Es wird eine Art „Mini-Wolkersdorf“ gebildet: 18 Personen, welche die verschiedenen Lebensrealitäten und Sichtweisen aus ganz Wolkersdorf einbringen, werden im BürgerInnenrat vertreten sein.

Um sicher zu gehen, dass die Runde tatsächlich ein gutes „Mini-Wolkersdorf“ bildet, werden die 18 Mitglieder aus allen Anmeldungen gelost. Dafür gibt es mehrere Kriterien: Wohnort (Katastralgemeinde), Altersgruppe, Geschlecht, Haushaltstyp und Ausbildung sowie die Einstellung zum Thema Bodenversiegelung. Jede Katastralgemeinde bekommt also zum Beispiel genau so viele Sitze, wie es ihrer Bevölkerungszahl entspricht. Beim Losverfahren wird im Beisein eines Notars sichergestellt, dass keine Gruppe über- bzw. unterrepräsentiert ist und somit verschiedene Meinungen im Rat gehört werden.

Der Weg zum Gutachten an die Gemeindepolitik

Die Sitzungen finden geblockt an zwei Wochenenden im Frühjahr statt. Am ersten Wochenende geht es um Information und Wissensaustausch zum Thema, wofür dem BürgerInnenrat unabhängige Fachleute zur Seite stehen. Am zweiten Wochenende werden die Empfehlungen an die Gemeindepolitik in Form eines Gutachtens entwickelt. Die Ergebnisse werden zum Abschluss öffentlich in der Stadtgemeinde vorgestellt.

Kandidaten gesucht - Anmeldephase geöffnet

Die Anmeldung ist geöffnet und steht den Wolkersdorferinnen und Wolkersdorfern noch bis Freitag, 17. März, offen. Es braucht keine Vorkenntnisse., Fachwissen wird von Experten vermittelt, die das Thema Bodenverbrauch und Bodenversiegelung aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und für Fragen zur Verfügung stehen. Außerdem wird der BürgerInnenrat von einem Planungsbüro betreut, das für eine inhaltlich neutrale Begleitung sorgt.

Im Detail

Voraussichtliche Termine:

Notarielle Ziehung: Di, 28. März (17.30 Uhr, Livestream auf Gemeindehomepage wird angeboten)

Konstituierende Sitzung: Mi, 12. April (abends).

1. Tagungswochenende: Sa, 22. April (14-18 Uhr ) und So, 23. April (10-15 Uhr)

2. Tagungswochenende: Sa, 6. Mai (14-18 Uhr) und So, 7. Mai (10-15 Uhr)

Kinderbetreuung wird bei Bedarf angeboten.

Infos: www.wolkersdorf.at/buergerinnenrat

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.