Das Amt des Bürgermeisters ist eigentlich keine Vollzeitbeschäftigung - zumindest offiziell. „Die Ideologie ist ja, dass der Bürgermeister ein „ganz normaler Mensch“ ist, der noch einen anderen Beruf hat, wie zum Beispiel Landwirt oder Unternehmer. So jemand kann am besten seine Gemeinde vertreten“, erzählt Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll. Das Problem daran ist aber, dass das Bürgermeister-Sein so viel Zeit und Energie in Anspruch nimmt, dass es eigentlich eher ein Vollzeitjob ist. Als Unternehmer habe er deutlich zurückstecken müssen, sagt Stubenvoll. Insofern sei es sehr gerechtfertigt, dass das Bürgermeisteramt ab 2024 besser entlohnt werde, auch wenn er persönlich sich nicht direkt dafür eingesetzt habe.

Krisenmanager und Chef

„Als Bürgermeister ist man Krisenmanager, aber gleichzeitig auch Chef von vielen Mitarbeitern, da kommt schon was zusammen. Vor allem behördliche Aufgaben wie die Bauordnung werden immer komplexer und schwieriger“, erzählt Stubenvoll weiter. Ein großes Problem sei, dass nicht mehr miteinander geredet wird. Heutzutage sei man sehr stark an Gesetze gebunden, wünschenswert wäre es, dass man viele Dinge einfach im Gespräch löst - das wäre früher einfacher gewesen. Die Verantwortung, die man als Bürgermeister trägt, sei aber enorm. „Mit jeder Entscheidung, die man trifft, ist man der Gefahr ausgesetzt, strafrechtlich persönlich verfolgt zu werden“, so Stubenvoll.

Auch wenn der Beruf sehr anstrengend und fordernd sei, sagt Erich Stubenvoll: „Für mich ist es ein Traumberuf. Ich habe jeden Tag sehr viel Freude daran, weil ich etwas Gutes tun kann. Aber man muss schon ein bisschen dieses Helfer-Gen in sich tragen, also es ist sicher nicht für jeden das Richtige.“ Vor allem sei ja auch nicht geplant gewesen, dass Stubenvoll Bürgermeister wird - eigentlich wäre das Amt des Vizebürgermeisters geplant gewesen. Aber wie heißt es so schön - unverhofft kommt oft - so auch bei Bürgermeister Ernst Bauer in Ulrichskirchen-Schleinbach.

Warum er Bürgermeister geworden ist? „Das hat sich so ergeben“, sagt Ernst Bauer. Er war nach Ulrichskirchen gezogen und begann sich in den Vereinen zu engagieren. „Aber ich hatte nie Ambitionen für die Politik.“ Mit dem sich Einbringen in den Ort sei dann auch der Gemeinderat dazugekommen: „Ich mach es gerne, weil ich mich für die Leute einsetzen kann.“

Ein Problem, das sich als Bürgermeister ergibt: Aufgrund der enormen Belastung sei man mehr oder weniger gezwungen, die zweite Tätigkeit etwas zurückzuschrauben. „Wenn ich nicht mehr Bürgermeister werden sollte, hab ich alles aufgegeben und steh vor nichts. Aber ich bin jung, ich hab keine Angst. Ich werd mir immer was finden!“, ist Erich Stubenvoll zuversichtlich.