Bullendorf: Aktuelle Infos aus der Gemeinde und Netzwerken beim Wein

Bürgermeister Josef Tatzber berichtete über aktuelle Themen, über verrichtete Arbeiten und geplante und anstehende Vorhaben. So auch über den aktuellen Stand und den Verlauf des Straßenbaus in Bullendorf und auch in Wilfersdorf und der damit verbundenen Erneuerung der dortigen Infrastruktureinrichtungen. Ebenso waren Photovoltaikfelder, der A5-Autobahnrastplatz auf Ebersdorfer Burgfried, die Fahrradrastplatz am Eurovelo9, Hochwasserschutzmaßnahmen, der Wasserschaden im Bullendorfer Kindergarten und die derzeit abgestellten Waggone entlang der neuen Landesbahn Thema.

Thematisiert wurden auch die aktuelle Umleitungsstrecke in und durch Bullendorf, die Bushaltestellen, Ein- und Ausstiegsstellen sowie die Sicherheit der Kinder am Schulweg.

Erwähnung fanden auch die vielen vergangenen und auch anstehenden kulturellen Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten innerhalb der Gemeinde, darunter auch der Adventzauber in der Kellergasse in Bullendorf und der Advent im Liechtenstein-Schloss Wilfersdorf.

Im Anschluss an den informellen Bericht standen der Bürgermeister, der Vizebürgermeister und die anwesenden Gemeinderäte für Fragen, Anliegen und Diskussionen gerne zur Verfügung.