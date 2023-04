Bürgermeisterempfang Empfang im Schloss Niederleis: Ehrungen und Ausblicke

Michael Pfabigan

Die Gemeinde Niederleis ehrte beim Bürgermeisterempfang verdiente Bürger: Petra Fellner, Ulrike Haselbauer und Erich Strobl mit Bürgermeister Klaus Mantler, Vizebürgermeister Stephan Wittmann, Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler und Landtagsabgeordneten Manfred Schulz. Foto: Michael Pfabigan