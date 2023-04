Bernhardsthal: Projekte für die nächste Zukunft vorgestellt

Es ist viel geschehen in der letzten Zeit: Neben der Sanierung des Gartens des Kindergartens und der Verschönerung des Schulhofes durch Eltern zählten auch die Neuanschaffung des Gemeindetraktors und eines Elektroautos, die Anbringung einer Photovoltaikanlage und die Friedhofsanierung zu den High-Lights des Rückblicks.

Begeistert waren die Besucher über eine eindrucksvolle Drohnenaufnahme der erfolgten Mäanderanbindung in den Thaya-Auen. Großes Interesse erweckten die gezeigten Pläne über die geplanten Bauprojekte in der Großgemeinde, „die den Bürgern leistbares Wohnen ermöglichen sollen“, so Bürgermeisterin Doris Kellner. Der Spatenstich für die Siedlung in Bernhardsthal fand schon statt. In Reintal starten die Bauarbeiten für sechs Doppelhaushälften und einer Wohnhausanlage mit 14 geförderten Wohnungseinheiten voraussichtlich im Frühjahr 2024.

Auf allen drei Friedhöfen werden noch heuer Urnenpultgräber errichtet. Beispielbilder gaben einen ersten Eindruck. Videoaufnahmen vom Feriencamp, das auch heuer wieder in der ersten Ferienwoche stattfinden wird, sorgten für schmunzelnde Gesichter. Es wurde weiters das rege Vereinsleben von der Ortschefin gelobt und den Vereinsobleuten und den vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen für ihr Engagement für die Gemeinde gedankt.

Im Anschluss gab es Aufstrichbrote und das Weingut Bayler aus Reintal schenkte edle Tropfen aus.

