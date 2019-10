Mistelbach: Pohl legt Funktion zurück .

Schneller, als ursprünglich geplant, vollzieht sich der Bürgermeisterwechsel in Mistelbach: Alfred Pohl (ÖVP), an der Spitze der Bezirkshauptstadt seit 2010, verzichtet mit 15. Oktober auf sein Amt. Ursprünglich hatte er angekündigt, bei der Wahl im Jänner 2020 nicht mehr als Spitzenkandidat zur Verfügung zu stehen. Sein Nachfolger, designiert ist Christian Balon, wird am 16. Oktober vom Gemeinderat gewählt.