Der Adventzauber in der Kellergasse Fuchsenweg in Bullendorf mausert sich immer mehr zu dem Adventmarkt in der Region. Die Veranstaltung wird vom Kultur- und Verschönerungsverein Bullendorf, mit Organisator Gemeinderat Josef Kohzina an der Spitze, heuer bereits zum 14ten Mal organisiert.

Neben etwa 80 Ausstellern gibt es auch jedes Jahr ein nettes und gut passendes adventliches Rahmenprogramm. Die Besucher werden von Jahr zu Jahr immer mehr und auch viel Prominenz ist in der Kellergasse Fuchsenweg regelmäßig anzutreffen.