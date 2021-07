Die Nacht zum 1. Mai wurde in Bullendorf von Aktivisten genützt, um auf den schlechten Zustand der Fahrbahndecke der Lundenburgerstraße recht medienwirksam hinzuweisen. Insgesamt 332 Schlaglöcher wurden in dieser Ortsdurchfahrt, schon von Weitem, durch Bemalung und Nummerierung sichtbar gemacht.

Nun soll diese Straße erneuert werden. Bereits Ende April wurde die weitere Vorgangsweise besprochen. An der Besprechung am Gemeindeamt nahmen die Straßenmeisterei Mistelbach und die Bauabteilung Wolkersdorf teil.

Kreisverkehr zwischen Wilfersdorf und Bullendorf kommt

Neu geplant ist ein Kreisverkehr zwischen Wilfersdorf und Bullendorf. Die Brücke der B7 soll wegfallen. Auch beim Altstoffsammelzentrum in Bullendorf bei der Kreuzung B47 und B48 ist ein Kreisverkehr geplant. Für die Durchfahrt Bullendorf soll heuer noch in Vorprojekt erstellt werden. Die Fahrbahnbreite wird sieben Meter betragen. Auch Parkplätze, ein Radweg, Bushaltestelle, Regenwässer und Gehsteige sind in die Planung mit einbezogen.

Durch einen Kapazitätsengpass der Bauabteilung wird das Vorprojekt zu Jahresende einem privaten Zivilingenieur übergeben. Der wird es in eine projektfähige Unterlage umwandeln. Als Baustart hat die Straßenmeisterei das Jahr 2023 ins Auge gefasst. Die ganze Sanierung wird voraussichtlich in vier Abschnitten durchgeführt. Deshalb werden bereits im kommenden Jahr für den ersten Abschnitt die Einbauten (EVN, Gemeinde) saniert werden.

Offen ist noch die Mittelbereitstellung durch das Land NÖ, die versprochen, aber noch nicht fix zugesagt wurde. Die Gemeinde vertraut darauf, damit bald aus der „Schlaglochallee“ wieder die Lundenburger Straße wird.