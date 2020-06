Am 25. Juni um 2 Uhr wurde die FF Wilfersdorf zu einem Fahrzeugbrand nach Bullendorf in die Ringstraße alarmiert. "Zwischen dem Bahnübergang und der Zayabrücke ist ein Pkw aus ungeklärter Ursache in Brand geraten", berichtet ein Feuerwehrmann: "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto in Vollbrand."

Die FFs Wilfersdorf, Ebersdorf und Hobersdorf unterstützten die FF Bullendorf beim Löschen des Fahrzeuges. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde mit einem Stapler auf die Abschleppachse und den Nachläufer gestellt und auf dem Abstellplatz der Gemeinde gesichert abgestellt.