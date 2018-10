Der für Hochwasserschutz zuständige Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf besuchte Bullendorf, um sich über den Fortschritt der Arbeiten bei der Baustelle betreffend der Zaya-Ausweitung in Bullendorf zu informieren, wo derzeit der Fluss ausreichend Platz für Hochwasser bekommt.

„Das Land NÖ hat seit dem Jahrhunderthochwasser vor 16 Jahren viel für die Sicherheit der Bevölkerung vor solchen Ereignissen weitergebracht“, sagte Pernkopf. Mit einem gezielten Vorgehen will er das Gefahrenbewusstsein schärfen. Dabei sind transparente Ausweisung gefährdeter Bereiche, die Umsetzung eines Hochwassermanagements in der Raumordnung und im Baurecht, der gezielte Rückhalt des Wassers in Rückhalteräumen, Prognosesysteme und Alarmpläne ebenso, wie die schwerpunktmäßige Ausbildung und Ausrüstung der Einsatzorganisationen von Nöten. Die Schadenssumme durch Hochwasser in NÖ machte in den letzten 15 Jahren mehr als eine Milliarde Euro aus.

Vom Fortschritt der Arbeiten, die sich bereits in der Endphase befinden, auf der Baustelle der Zayaausweitung bei Bullendorf überzeugten sich (v.l.): Rudolf Robitza (Pittel und Brauswetter), Werner Rubey (Wasserbauabteilung NÖ), Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf, Vizebürgermeister Gerhard Strasser, Obmann Wasserverband Zaya und Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, Bürgermeister Josef Tatzber. | Gerhard Brey

Wilfersdorfs Bürgermeister Josef Tatzber beschrieb das Projekt vor Ort: „Der Zaya-Damm wurde um etwa sechs Meter auf einer Länge von 750 Metern nach außen versetzt, und durch einen neuen pendelnden Flussverlauf wird die Lebensraumvielfalt und die naturräumliche Situation des Gewässers erhöht.“ Eine bestehende Sohlstufe wurde durchgängig gemacht und so wird nach und nach ein attraktives Naherholungsgebiet für die Bevölkerung im Ortsbereich von Bullendorf entstehen, wobei die Situation bei Hochwasser signifikant für die Bevölkerung verbessert wurde.“

Zur Vorstellung der sich im Endstadium befindlichen Baustelle waren auch Gemeinderäte, Anrainer und Vertreter der bauausführenden Firmen geladen. Besonders stolz auf die gelungene Arbeit darf auch der Polier und Baggerfahrer Martin Wimmer aus dem Waldviertel sein, der die meisten Erdarbeiten mit dem Bagger höchstpersönlich erledigt hat.

Seine sichtliche Freude über das gelungene Werk ist einwandfrei berechtigt.