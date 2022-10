Bezirk Mistelbach: Absolute VdB-Mehrheit in 28 Gemeinden

„Ich bin froh, dass ein Wahlgang gereicht hat“, sagt Grüne-Bezirkssprecher Christian Schrefel: „ich denke, dass bei der Wahl seine ruhige Amtsführung der letzten Jahre belohnt wurde.“ Vor allem das Wahlergebnis in Wolkersdorf könne sich mit denen in Wien vergleichen, freut sich der Grüne.

„Wenn man von allen Systemparteien, von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen unterstützt wird, dann ist es ein schlechtes Wahlergebnis“

Michael Bernard

„Wenn man von allen Systemparteien, von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen unterstützt wird, dann ist es ein schlechtes Wahlergebnis“, findet FPÖ-Bezirksobmann Michael Bernard in einer ersten Reaktion. Insofern sei es sogar ein besonders schlechtes Ergebnis. Aber: Der Wähler habe immer recht, sagt Bernard.

Vergleichbar mit früheren Wahlgängen sei der heurige nicht: Denn einerseits habe VdB Präsidentenbonus und andererseits habe sich das rechte Wählerspektrum auf zahlreiche Kandidaten aufgespalten.

„Van der Bellen ist ein Präsident in einer Zeit, die nicht einfach ist. Aber viele rufen nach Alternativen, die haben dann Dominik Wlazny alias Marco Pogo gewählt.“

Melanie Erasim

Zurückhaltend die Reaktionen von ÖVP und SPÖ: Man gratuliert dem wiedergewählten Bundespräsidenten und ist froh, dass keine Stichwahl notwendig ist. SPÖ-Nationalrätin und Bezirksvorsitzende Melanie Erasim findet es nach wie vor schade, dass ihre Partei keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat: „Van der Bellen ist ein Präsident in einer Zeit, die nicht einfach ist. Aber viele rufen nach Alternativen, die haben dann Dominik Wlazny alias Marco Pogo gewählt.“ VdB sei manchmal zu zögerlich gewesen, sagt die SPÖ-Chefin.

„Hätten wir einen eigenen Kandidaten aufgestellt, hätte er von der regierungskritischen Stimmung profitieren können“

Stichwort Rabensburg: In der SPÖ-Hochburg holten der rechte Walter Rosenkranz respektable 30,6 Prozent, VdB hingegen nur 37,7 Prozent: „Das zeigt nur, das gerade in grenznahen Regionen schnell ein Wähleraustausch stattfinden kann. Hätten wir einen eigenen Kandidaten aufgestellt, hätte er von der regierungskritischen Stimmung profitieren können“, sieht die Rabensburgerin die SPÖ in ihrer Heimat nicht in der Krise.

Dass auch in Altichtenwarth und Drasenhofen die Rosenkranz-Zustimmung hoch war, ist für Landtagspräsidenten und Bezirks-ÖVP-Obmann Karl Wilfing ein Zeichen dafür, dass treue ÖVP-Wähler in manchen Regionen ausweichen, wenn die eigene Partei nicht zur Wahl stehen: Da werde im Norden eher die FPÖ gewählt, im Süden eher die Grünen.

„Dass er das tut, was er bisher gemacht hat Wenig“

Probleme bei dieser Wahl dürfte es, vor allem im Süden des Bezirks, mit der Zustellung von Wahlkarten gegeben haben: FPÖ-Bezirksobmann Michael Bernard hat 70 Fälle dokumentiert, bei denen die Gemeinden die Wahlkarten zwar abgeschickt, die aber nie beim Wähler angekommen sind. Da Problem dabei: Diese Personen dürften dann am Sonntag nicht wählen. Denn die Ausstellung einer Wahlkarte ist im Wählerverzeichnis verzeichnet. Ein Problem, das auch Bürgermeister im NÖN-Gespräch bestätigten.

Die Erwartungen in den wiedergewählten Präsidenten? „Dass er das tut, was er bisher gemacht hat Wenig“, sagt Melanie Erasim. Christian Schrefel erwartet sich, dass VdB in seiner zweiten Amtszeit stärker Linie zeigt: „Sowas ist in der ersten Amtszeit immer ein wenig schwierig“, sagt Schrefel

