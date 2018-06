„1.500 Besucher des Butterfass-Turmes in eineinhalb Monaten!“ Bürgermeisterin Brigitte Ribisch ist begeistert. Eröffnet wurden die Laaer Burg und der Butterfass-Turm nämlich am 14. April und seither zählt ein Zählwerk beim Drehkreuz die Gäste.

Gerade am Sonntag des 2. Laaer Ritterfestes konnte der Jubiläumsbesucher erwartet werden. „Es zeigt, wie gut dieses Angebot von der Bevölkerung angenommen wird“, sagt Ribisch. Sonntagabend um zirka 17 Uhr war es dann soweit und mit dem Jubiläumsbesucher traf es wohl den klassischen Gast: Stefan Gartler aus Zwingendorf war vor ungefähr 30 Jahren das letzte Mal auf dem Turm.

„Das war immer während der Laaer Festtage“, erinnert er sich. „Am Sonntag machen wir immer einen Ausflug. Da ist uns heute die Laaer Burg eingefallen und wir waren neugierig, was sich seither verändert hat.“

Gemeinsam mit Gattin Hedwig und den Freunden Regina und Friedrich Filipsky wurde der Zwingendorfer nun zum Jubiläumsbesucher. Ein Rucksack, voll bepackt mit dem „Genusspaket“, also Spezialitäten der Region, soll ihn noch lange an diesen Tag erinnern.

Gastro-Konzept wird ausgearbeitet

Nach der ersten Bauphase geht es in der Burg natürlich stetig weiter, berichtet die Bürgermeisterin. Die Toiletten-Anlagen sind schon fast fertig. Nun will man sich um die Säle der Burg kümmern. An der Nordseite gibt es im ersten Stock den großen Festsaal, der könnte als „Stadtsaal“ genutzt werden.

Einen Stock darunter gibt es einen weiteren Saal, den einige Laaer noch als Gastzimmer des legendären „Burgrestaurants“ kennen, das vor rund 50 Jahren der große gastronomische Renner in der Stadt war. Für diese beiden Räume will die Gemeinde ein professionelles Gastro-Konzept ausarbeiten. Dazu will man sich Hilfe holen und das Projekt österreichweit ausschreiben und auch einen Betreiber suchen.

Auf der Südseite der Burg existiert vis-a-vis des Biermuseums ebenfalls ein Saal. Für den ist eine Verkaufsstelle für regionale Produkte angedacht, eventuell auch mit Plätzen zum Verweilen und Genießen. „Bei all diesen Projekten sind wir aber noch am Anfang“, sagt Ribisch, „die Säle sind sicher nicht vor 2019 fertig“, bleibt sie realistisch.