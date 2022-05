Ein Turm für die Assisi-Kapelle

Werbung

Die Franz von Assisi-Naturpark-Kapelle nimmt Formen an. Die „Erbauer“, die NÖ Berg- und Naturwacht, Ortsgruppe Buschberg, hat schon den Turm aufgestellt und auch das Turmdach und das Kapellenkreuz montiert. Kürzlich wurde die fertige Turmspitze mit einem Kran aufgesetzt.

Die Freiwilligenpartie rund um Obmann Herbert Hauser und Bauleiter Leopold Schießer hat auch den künftigen Altar aufgemauert, da fehlt nur mehr das Dach: „Die Gruppe ist ein Wahnsinn, die arbeitet anscheinend rund um die Uhr“, lobte Naturpark-Obmann Horst Gangl.

Glocke kommt aus Innsbruck

Die Glocke für den Kapellenturm wurde in der Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck gegossen. Auch eine Spendenkassa aus Nirosta gibt es schon, Gilbert Wagner hat sie angefertigt. Schon beim Vorzeigen wurde sie mit Geld gefüllt. Naturpark-Obmann Horst Gangl hat eine Spende abgegeben. Die Spendenbox wird eingemauert und gesichert. Weitere Spenden an die NÖ Berg- und Naturwacht sind herzlich willkommen.

Damit nicht genug. In der Zwischenzeit, in der das Gemäuer trocknen musste, haben die engagierten Männer auch noch 15 Nistkästen auf den von der Gruppe angelegten neuen Rundwanderweg montiert.

Die Fertigstellung des Turmes wurde mit einem Glas Sekt für alle gefeiert. Leopold Johann aus Mistelbach hat in der Buschberghütte hundert Euro hinterlegt für die „Gleichenfeier“, zu der die Freiwilligen nicht gekommen sind, weil an der Kapelle gearbeitet wurde.

