Einvernehmlich wurde der Vertrag zwischen Alpenverein und der Betreiberfamilie der Buschberghütte Ingo und Sabine Steinfest mit Ende Mai gekündigt. Die Wirtsfamilie betrieb die Alpenvereinshütte fünf Jahre und drei Monate lang.

Auch wenn Johann Steiniger vom Alpenverein betont, dass der Pachtvertrag „im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst“ wurde, bei Ingo Steinfest bleibt ein bitterer Beigeschmack: „Die Sektion Mistelbach hat dafür gesorgt, unter verschiedensten Vorwänden uns aus dem Haus zu bringen. Eigentlich denkt man bei unbefristeten Pachtverträgen, sei das gar nicht so einfach.“

Der Alpenverein hätte Veränderungen gewünscht: „Da ist es dann nicht mehr so wichtig, was der „alte“ Hüttenwirt aus der Hütte so alles rausgeholt hat“, ärgert sich Ingo Steinfest. Man habe den Steinfests zu viele Steine in den Weg gelegt, deshalb habe man auch der einvernehmlichen Kündigung zugestimmt.