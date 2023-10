Mistelbacher HAK-Schüler holten sich Infos aus der Praxis

Am 25. September startete die BHAK/BHAS Mistelbach mit einem Business Day in die Woche. Business Day bedeutet, dass an diesem Tag einige Unternehmen in die Schule kommen und die Entrepreneurship-Education noch mehr in den Vordergrund gerückt wird.

Alle Schüler des ersten Jahrganges bekamen im Rahmen des Business Days einen ersten Eindruck davon, was Entrepreneurship Education bedeutet und welch vielfältige Maßnahmen und Initiativen von der HAK Mistelbach im Laufe ihrer Schulkarriere dazu angeboten werden. Die Schüler werden ermutigt, ihr theoretisches Wissen anzuwenden, selbst aktiv zu werden und sich für ihre Ideen und Anliegen einzusetzen.

Interessante Einblicke in die Bereiche Spedition und Logistik konnten die Schüler bei den Workshops der entsprechenden Wirtschaftskammerabteilung gewinnen. Im Rahmen der Unternehmensvorstellungen der Robert Bosch AG und GemDat NÖ konnten die Schüler diese Unternehmen kennenlernen und mit Führungskräften und Fachexperten in persönlichen Kontakt treten sowie über Ferialpraktikumsplätze sprechen. Im Moment sind Ferialpraktikumsplätze besonders interessant, zukünftig wird es aber auch um Bewerbungen für die berufliche Zukunft gehen. Dass Philip Bedrava, ein Absolvent der HAK Digital Business, als Vertreter von Bosch seine neue Arbeit vorstellte, hatte natürlich eine besondere Qualität für die derzeitigen Schüler. Er erzählte natürlich gerne, wie ihm der Umstieg von der Schule in die Arbeitswelt gelungen ist und was er von seiner Ausbildung derzeit gut brauchen kann.

Ein besonderes Augenmerk legten die Gäste von Windkraft Simonsfeld und Johannes Selinger, Manager der Klimawandelanpassungsregion Mistelbach & Wolkersdorf, auf die Anpassung an den Klimawandel. Dabei ging es um die Berufe bzw. Mangelberufe im Bereich „Green Jobs“. Kontakte zu regionalen Unternehmen und zukunftsträchtigen Branchen sind über die Klassenpatenschaften während der gesamten Ausbildung ein fester Bestandteil an der HAK/HAS Mistelbach.

Foto: HAK Mistelbach

Ein mittlerweile traditioneller Fixpunkt an diesem Tag war auch das Schulfoto mit (fast) allen Schülern auf den Stufen vor dem Haupteingang.