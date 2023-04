Ketzelsdorf schöner machen

Mit Unterstützung der Gemeinde sorgte die Holztechnik für die Erneuerung der tragenden Elemente und die Ketzelsdorfer Dorfgemeinschaft mit Ortsvorsteher Erhard Seiser und Gemeinderat Bernhard Hugl für die kleineren Arbeiten bis hin zum neuen Anstrich. Das Buswartehäuschen ist vor allem für die Schulkinder wichtig und so konnten die Gemeindemandatare auch die Väter der Kinder für die Mithilfe begeistern.

Vorstandsdirektor Markus Fischer von der Sparkasse Poysdorf spendierte dann noch eine neue Sitzbank, sodass nun das Buswartehäuschen in neuem Glanz erstrahlt. „Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in Ketzelsdorf geschaffen. Unser Dorfzentrum, das Gemeindegasthaus, wurde saniert, der Teich ist wunderschön, das Milchmuseum bei der Kirche ist einzigartig, die Brücke über den Graben und auch die Brückenwaage und der dahinterliegende Park mit Schachspiel sowie der Spielplatz erstrahlen und sind der Stolz der Ketzelsdorfer“, sagt Ortsvorsteher Erhard Seiser und dankt allen, die hier bei einem der Projekte ihren Beitrag geleistet haben, um Ketzelsdorf ein Stück schöner zu machen.

