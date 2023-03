Wolkersdorfer Stadtwirtshaus-Wirtin übernimmt Traditions-Café

Wie wird das neue Café nach der Wiedereröffnung? „Ich will den Charme und das Flair erhalten“, sagt Konstanze Grossauer: Das Lokal wird derzeit ausgemalt, die Sitzmöbel wurden neu gepolstert: „Ich will so viel erhalten, wie nur möglich ist“, sagt die Stadtwirtshaus-Wirtin. Eine moderne Einrichtung wäre vermutlich billiger, aber das würde nicht zum historischen Gewölbe des Gebäudes passen, findet Grossauer.

Neu wird sein, dass ein Hinterzimmer, das früher als Billardzimmer, zuletzt allerdings nur als Abstellraum, genutzt wurde, wieder reaktiviert wird. Hier wird es dann einen Raum für geschlossene Gesellschaften geben. Und: Saniert und adaptiert werden die WC-Anlagen: „Wir haben hier die einzigen barrierefreien Toiletten am Hauptplatz. Allerdings waren die Türen so schmal, dass da kein Rollstuhl durchgepasst hat“, erzählt Grossauer. Das wird jetzt behoben.

Eis wird es auch künftig geben

Was ebenfalls beibehalten wird, ist der Eisverkauf, ausgebaut soll das Frühstücksangebot werden. Und: Das Team des Café Wizlsperger wird übernommen: „Für unsere Gäste wird sich so gesehen nur wenig ändern“, lacht die neue Cafétierin.

Für Grossauer ist das Café in den nächsten Jahren dann auch mal ein Ausweichlokal: Denn Stadtwirtshaus-Hausbesitzer Johannes Schwarzenberger will in den nächsten Jahren Stadtwirtshaus und „babü“ umbauen, was eine Schließzeit von einem Jahr bedeuten wird. „Sonst gäbe es in Wolkersdorf gar keinen Saal für kleinere Feiern“, sagt Grossauer. Dann wird das Café Aufgaben des Stadtwirtshauses mitübernehmen. Ist das der Grund für die Übernahme? „Nein, das haben wir schon vor zwei Jahren ausgemacht“, sagt sie.

Was bedeutet das für den Wolkersdorfer Hauptplatz? „Wir werden ihn weiter beleben“, sagt Grossauer. Die Schanigärten werden aber zwei getrennte Bereiche bleiben: „ Auch deswegen, weil ja noch ein Haus dazwischen ist.“ Impulse will sie mit den beiden Gastro-Institutionen im Zentrum trotzdem weiter setzen: „Wir sind jetzt seit 15 Jahren im Stadtwirtshaus und haben den Außensitzbereich ausgebaut, sodass man heute das ganze Jahr über draußen verweilen kann“, erzählt die Hamburgerin. Und: „Da schlägt die Sehnsucht von uns Nordlichtern nach den ersten Sonnenstrahlen im Jahr durch.“ Deshalb war das Stadtwirtshaus auch die erste Location, in der Strandkörbe zum Sitzen in Freien einluden. „Jetzt haben die schon alle, deshalb haben wir sie weggeräumt. Gute Ideen dürfen immer nachgemacht werden.“

Geplant ist, dass mit Ostern wieder eröffnet wird. „Alles vorher ist ein Bonus“, sagt Grossauer.

