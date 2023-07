Poysdorf: Nachhaltiges Kampieren beim Badeteich kommt gut an

Direkt an einem Teil des „Poysdorfer Strandes“ befindet sich in einem abgeschlossenen Areal der Campingplatz Veltlinerland Poysdorf. Er lockt seit über 30 Jahren Gäste nach Poysdorf. Mit mehreren tausend Nächtigungen ist der Campingplatz auch zu einem wirtschaftlichen Faktor in der Weinstadt geworden.

Für die Urlaubsgäste stehen 30 Wohnwagen- und Wohnmobilstellplätze und 25 Zeltplätze zur Verfügung. Der Platz ist gerade in den Sommermonaten, aber auch im Weinherbst und zu den Poysdorfer Weinfesten sehr gut gebucht. Campingwart Fritz Pemsel empfiehlt daher eine rechtzeitige Anmeldung und Reservierung, um sich einen Platz sichern zu können. Daneben gibt es noch 22 Stellplätze in einem Bereich für Dauercamper, die dort ihr Wochenend- oder Sommerdomizil aufgeschlagen haben.

Der Badeteich Poysdorf ist ein Besuchermagnet, weit über die Bezirksgrenzen hinaus. Foto: Werner Kraus

2005 wurde ein modernes Sanitärgebäude errichtet, das besten Standard bietet. „Der Platz wurde mehrmals ausgezeichnet und zeigt mit der Umweltzertifizierung, dass hier nachhaltiges Campen möglich ist“, sagt Stadtrat Hans Peter Vodicka, der seit Jahren fürs Projekt Campingplatz zuständig ist und laufend die Weiterentwicklung fördert. Er ist selbst begeisterter Camper und weiß, was hierfür gebraucht wird.

Schulen nützen die Anlage gern für Abschlussfeste verbunden mit dem Camp. Die finanzielle Unterstützung einer Bank ermöglichte die Anschaffung von Tipizelten, darin können bequem eine oder mehrere Schulklassen untergebracht werden. Die Schüler können so in Poysdorf Natur pur und vor allem viel Spaß und eine tolle Gemeinschaft erleben. „Als Schlechtwetteralternative wurde das Dachgeschoß des Sanitärgebäudes zu einem Notschlafquartier ausgebaut“, erzählt Vodicka.

Der Campingplatz Poysdorf weist eine Umweltzertifizierung auf: Nachhaltigkeit wird hochgehalten. Foto: Werner Kraus

Der Campingplatz wird stark von Gästen aus Wien, Niederösterreich und Oberösterreich genützt, die zum Radfahren und zum Weingenießen nach Poysdorf kommen. Alle anderen Bundesländer und Camper aus ganz Europa sind aber gleichermaßen anzutreffen. Neben mehrtägigen Camping-Urlaubsaufenthalten sind Tagescamper, die auf der Durchreise sind, vertreten.

Poysdorf liegt auf halber Strecke von Polen und Norddeutschland zu den großen Urlaubsgebieten am Meer und ist so jederzeit eine Rastpause wert. „Von ihnen ist dann oft zu hören, dass sie wiederkommen wollen, aber dann für mehrere Tage, um die Region zu erkunden und den Wein zu genießen“, freut sich Bürgermeister Josef Fürst über die Beliebtheit des Poysdorfer Campingplatzes.