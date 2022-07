Carrera-Weltmeister Erich Öhler übernimmt Christas Laden in Marktgasse

Werbung

Der amtierende Carrera-Weltmeister Erich Öhler übernahm Mitte Juli „Christas Laden“ in der Marktgasse in Mistelbach. Bürgermeister Erich Stubenvoll, Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, Wirtschaftsstadtrat Peter Harrer, Ortsvorsteher Herbert Eidelpes und MIMA-Geschäftsführer Manuel Bures schafften sich am Dienstag (26. Juli) einen Überblick. Allem voran begeisterte der neue Verkaufsraum mit Carrera-Bahn, die bei allen Anwesenden Kindheitserinnerungen weckten.

Öhler ist seit 2015 amtierender Carrera-Weltmeister und gewann 2004 die Europameisterschaft in Nürnberg, zudem 2015 die Carrera-Weltmeisterschaft beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Er hat mit seiner Lebensgefährtin Dagmar Berger seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und verkauft nun in „Christas Laden“ Carrera-Autobahnen.

Öhler verfügt über "großes Fachwissen"

„Durch meine intensive und langjährige Beschäftigung mit Carrera-Modellrennautos und meine EM- und WM-Siege verfüge ich über ein großes Fachwissen“, erklärt er. Taufkerzen, Hochzeits- oder Dekoartikel werden genauso geboten, außerdem wird „neuerdings auch ein eigenes Lampensortiment“ mitsamt Beleuchtungssortiment geführt“, ergänzt Dagmar Berger.

Die Gemeindevertreter ließen sich nach dem Shop-Rundgang nicht zwei Mal bitten und starteten nach einer Vorführrunde ein spontanes Autorennen auf der Carrera-Bahn im hinteren Teil von „Christas Laden“ – und waren hellauf begeistert.

Die Marktgasse ist für Fußgänger trotz Gas-Baustelle begehbar. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 17.30 Uhr, Samstag 9 bis 12.30 Uhr.

