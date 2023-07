Mistelbacherin Lisa Fletzberger präsentiert ihre sehr persönliche CD

„Mir geht es darum, zu zeigen, wer ich bin, was mich ausmacht“, erzählt LYS. Entsprechend persönlich ist auch die CD. „Eigentlich wollte ich es deshalb nicht öffentlich machen, aber mein Musiklehrer Christian Jilli hat gemeint, dass das raus muss.“

Im Vorjahr nahm sie bei „Die NÖN sucht das größte Talent“ teil und konnte dabei ihr großes Talent zeigen. Wie soll es musikalisch bei Lisa Fletzberger weitergehen? „Ich strebe nicht an, das zu meinem Hauptjob zu machen, Musik soll nie eine Pflicht werden.“ Grenzen will sie sich nicht setzten: „Und vielleicht spiele ich irgendwann mit Pink auf der Bühne“, lacht die Musikerin: „Und wenns nur in meinen Träumen ist.“

Und dass sie das Zeug dazu hat, das zeigte sie am Mistelbacher Freitagsmarkt mit ihrer Band „Time-Out“.