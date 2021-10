Laa: 4.000 Euro für die Kinderkrebshilfe

Veranstaltet von der Stadtgemeinde Laa und initiiert von Ortsvorsteher Thomas Appel und Gemeinderat Gerald Steyrer, konnten sich die Teilnehmer*innen online anmelden und erhielten ein T-Shirt und ein Goodie-Bag mit Artikeln von EvaT Sports for you. Schließlich konnte dann an drei Tagen eine Lauf- oder Walking-Strecke mit Distanz nach Wahl durchgeführt werden und Fotos mit den Ergebnissen hochgeladen werden. Zusätzlich motiviert waren die Teilnehmer durch den Benefiz-Charakter, denn die Stadtgemeinde Laa an der Thaya spendete pro Teilnehmer 20 Euro an die St. Anna Kinderkrebsforschung.

Jetzt konnte Bürgermeisterin Brigitte Ribisch mit Ortsvorsteher Thomas Appel und Gemeinderat Gerald Steyrer einen Spendenscheck in Höhe von 4.000 Euro an die St. Anna Kinderkrebsforschung übergeben. „Die Stadtgemeinde Laa ist seit vielen Jahren mit verschiedensten Projekten mit der St. Anna Kinderkrebsforschung verbunden und wir freuen uns sehr, auch diesmal wieder einen beträchtlichen Scheck überreichen zu können, der durch den großen Erfolg des Events möglich wurde. Wir werden daher auch 2022 wieder einen derartigen Lauf veranstalten und hoffentlich neben der virtuellen Durchführung vielleicht dann auch einen realen Start direkt vor der Burg machen können.“ gibt sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch freudig.