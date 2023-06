A-Capella-Chor gestaltet eine Messe in der „ewigen Stadt“

Der A-Capella-Chor Weinviertel begibt sich von 8. bis 11. Juni zum zweiten Mal auf Chorreise nach Rom. Am Donnerstag, dem 8. Juni, hat der bekannte Weinviertler Chor die Möglichkeit, die Abendmesse in der Österreichischen Kirche „Santa Maria dell’Anima“ zu gestalten. Seit 1859 ist die Anima die Kirche der deutschsprachigen Katholiken in Rom.

Zur Aufführung gelangen Werke von Mozart, Haydn, Schubert, Bruckner uvm. mit Orgelbegleitung unter der musikalischen Leitung von Gerhard Eidher mit Organistin Katharina Eidher-Rutkowski.

Ein dichtes Programm wartet auf die Mitglieder des A-Capella-Chors Weinviertel in Rom. Es folgen eine Stadtführung, ein gemeinsamer Besuch und eine Führung durch den Petersdom und es bietet sich die Möglichkeit, anlässlich des Fronleichnamfestes die Eucharistiefeier in der Kirche des Campo Santo Teutonico mit anschließender Fronleichnamsprozession in den Vatikanischen Gärten mitzuerleben.

Der musikalische Höhepunkt folgt am Sonntag bei der Gestaltung der Festmesse anlässlich des Fronleichnamsfestes auf Einladung des italienischen Militärordinariates in der Chiesa di Santa Caterina a Magnanapoli.